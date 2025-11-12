“令和のグラビアクイーン”田中美久、ミニ丈コーデが「スタイル抜群」「可愛すぎる」「最上級」
元HKT48・田中美久が、12日までインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つ姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】“令和のグラビアクイーン”田中美久が「スタイル抜群」 大胆な水着姿も（19枚）
SNSにて、美しさあふれる姿を度々投稿している田中。最近ではグラビアのほか、映画『#真相をお話しします』やドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系／毎週土曜21時）に出演するなど、女優としても活躍している。
今回インスタグラムでは「昔から可愛い女の子が好きでInstagramもTikTokも可愛い子が多すぎていいねが止まらないよ〜」とつづり、自身のミニ丈トップス姿を動画に収めた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」「最上級」などのコメントが多数寄せられている。
引用：「田中美久」インスタグラム（＠mikumonmon_48）、エックス（@miku_monmon3939）
