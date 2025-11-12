亀梨和也インスタに赤西仁登場 “仁亀”にKAT-TUNファン号泣「生きてると良いことある」
俳優の亀梨和也が11日、自身のインスタグラムを更新し、赤西仁との2ショットを公開。往年のKAT-TUNファンを歓喜させている。
【写真】生きてたら良いことある！ 亀梨和也＆赤西仁“仁亀”ショットにファン歓喜
KAT-TUNは今年3月、亀梨のSTARTO ENTERTAINMENT退所と同時に解散。約7か月を経た先日8日、「Break the KAT-TUN」と題したコンサートをZOZOマリンスタジアムで行ったばかりだ。
異例の解散後ライブから3日後の11日、亀梨は「色々あったけれどいい旅だったな 全ての乗組員に感謝っ」とつづり、最後まで共にKAT-TUNメンバーとして苦楽を共にした上田竜也、中丸雄一との3ショットを公開。写真は3ショットだが、ハッシュタグでは「#赤西仁」「#田口淳之介」「#田中聖」と、デビュー当初のオリジナルメンバーの名前も添えている。
数時間後、さらに亀梨は「Thank you」と短い一言とともに、ライブ会場に駆けつけた赤西仁も交えた4ショット。さらには、「からのIt was a good time」と、赤西と顔を寄せ合う2ショットをも公開した。
KAT-TUN時代、グループの人気をけん引した2人のショットにファンは騒然。「1回しかいいね押せないのなんで」「仁亀ヤバすぎ」「ありがとうありがとう、仁亀が令和にみれて本当に幸せ、仁亀しか勝たん」「もう嬉しすぎて爆泣き」「やっぱり生きてると良いことあるよね」といった歓喜の声が。紆余曲折のあったグループを長年応援してきたファンにとって、最高のご褒美になったようだ。
引用：「亀梨和也」インスタグラム（@k_kamenashi_23）
