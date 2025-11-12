¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Èµ×Èþ¤Á¤ã¤ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡É¤ÎÆâÍÆ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö»Ò¤É¤â¤¬²Ä°¥ÁÛ¡Ä¡×¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡óîÆ£µþ»Ò¤È¿åÌîÈþµª¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË23»þ¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÃÂÀ¸Æü²ñ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Èµ×Èþ¤Á¤ã¤ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡É¤ÎÆâÍÆ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤ë»ö¥¨¥°¤¹¤®¡×¡Ö¤³¤Î»ÅÂÇ¤Á¤Ï»Ò¤É¤â¤¬²Ä°¥ÁÛ¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Þ¤ß¤ì¤Î¥Þ¥ÞÍ§¡¦ºÌ¡Ê¹á²»¡Ë
¡¡À®À¥¡ÊÇò´äÎÜÉ±¡Ë¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¡¢º»¿¥¡Ê¿·ÀîÍ¥°¦¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¿·Æ²´´µ×¡ÊÃÝºâµ±Ç·½õ¡Ë¤¬·ò»Ê¡ÊÄÅÅÄ´²¼£¡Ë¤Î»¦¿Í»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬Éâ¾å¡£Îè»Ò¡Ê¿åÌî¡Ë¡á¥ì¥¤¥³¡ÊóîÆ£¡Ë¤¬É×¤ÈÌ¼¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢²ÈÂ²¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿·Æ²²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ì¥¤¥³¤Ï·ò»Ê¤«¤é¡È»¦¿Í¤òÈÈ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡É¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡·ò»Ê¤ÎÌµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿·Æ²²È¤Î°Ç¤òË½¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÊýË¡¤òÃµ¤ë¥ì¥¤¥³¤ËÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¥Þ¥ÞÍ§¡¦ËÌ¾òºÌ¡Ê¹á²»¡Ë¤ÎÌ¼¡¦µ×Èþ¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤¬¿·Æ²¤Î²È¤Ç³«¤«¤ì¤ë»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î½àÈ÷¤òº»¿¥¤«¤éÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¥ì¥¤¥³¤Ï¡¢¤¢¤ë·è°Õ¤ò¶»¤Ë¿·Æ²Å¡¤ËÀøÆþ¤¹¤ë¡Ä¡£
¡¡¿·Æ²²È¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢´´µ×¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¡Ö¤µ¤¢¡¢¤³¤³¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¡Èµ×Èþ¤Á¤ã¤ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡É¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£Âç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡¢ºÌ¤Èµ×Èþ¡¢¤µ¤é¤ËÉ×¡¦Ä¾¼ù¤Î¼Ì¿¿¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ËÒ²ÎÅª¤Ê²»³Ú¤È²ÈÂ²¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¼Ì¿¿¤«¤é°ìÅ¾¡¢¤Ê¤¼¤«¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËDNA´ÕÄê½ñ¤¬Âç¼Ì¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢µ×Èþ¤ÈÄ¾¼ù¤Ë¤Ï·ì±ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¡¡¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ëÃæ¡¢ºÌ¤Ï¥ì¥¤¥³¤¬»ÅÁÈ¤ó¤À¤È·è¤áÉÕ¤±¤Æ·ãÅÜ¡£¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¥ì¥¤¥³¤¬¥Ð¥é¤Î²ÖÂ«¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤¦¸À¤¦»ö!?¤ä¤ë»ö¥¨¥°¤¹¤®¡×¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿Å¸³«¤È°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¾×·â¡×¡Ö°Ç¿¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤Î»ÅÂÇ¤Á¤Ï»Ò¤É¤â¤¬²Ä°¥ÁÛ¡Ä¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÁ°¤Ç¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¤è!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
