ソン・フンミンについて語る村松秀司「私が会った人のなかでもっとも謙虚」

U-17日本代表のGK村松秀司が、韓国メディア「SPOTVニュース」の取材に応じ、所属するロサンゼルスFCのFWソン・フンミンについて語った。

トッテナムでプレミアリーグ得点王に輝き、今季アメリカに活躍の場を移した韓国スターの人間性にも驚き。「尊敬するしかない」と感銘を受けていることを明かした。

アメリカで生まれ育ち、ロサンゼルスFCでプレーする村松。韓国メディアの取材にも英語で応じるなど、キャプテンとしての役割を果たす。そこでソン・フンミンについて聞かれると、「私がBチームなのでトップチームと一緒の時間は多くないが、Bチームの練習後にソン・フンミンを見ています」と答えた。

特に驚いたのは、練習への取り組み方。「ソン・フンミンはいつも一番早くクラブハウスに到着して体を作り、一番最後に出ます。本当にすごい。30代だとは信じられないほどです」。まさにチームメートの模範となる卓越した自己管理。33歳となってもトップレベルを維持する秘訣をこのように明かしている。

また、トップチームとBチームはあまり交流がないにも関わらず、ソン・フンミンは自ら若手選手に近づき、積極的に挨拶や助言をしているという。その人となりについて、「私が会った人のなかでもっとも謙虚で良い人です。彼はユースアカデミーにいる選手たちにもまず挨拶をします」と人間性を絶賛した。

移籍1年目ながら、すでにチームの顔となっているソン・フンミン。村松は「トップクラスのメンタリティと人間性を持っています。ソン・フンミンは私たちのチーム全員にとってアイコンです。韓国にいようと世界のどこにいようと、本当に素晴らしい選手です。私たちが尊敬するしかない人物です」と語る。

ロサンゼルスFCはMLS制覇へプレーオフに進出している。「すべての選手がソン・フンミンのように一生懸命プレーし、最善を尽くせば負けることはない」と村松。「ソン・フンミンは本当に素晴らしい選手です。私たちのチームを非常に遠いところまで連れて行ってくれるでしょう」と改めて敬意を示した。（FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大 / Keita Kudo）