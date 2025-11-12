〈「日本衰退の最大の犯人は消費税」「もはや議論の余地がない」…早稲田大名誉教授が断言する日本の国力を上げるための“決定的な方法”とは？〉から続く

加齢に伴う身体機能の低下を自覚し、安全運転に必要な知識や技能を再確認することで、交通事故を未然に防ぐ目的で行われる運転免許の高齢者講習。

しかし、科学・社会・環境問題評論家として活躍する池田清彦氏（78）は、その実態を「ほとんど詐欺」と断じる。いったいなぜなのか。

ほとんど詐欺の高齢者講習

今年で78歳になるので、運転免許を更新するために義務付けられている、認知機能検査と高齢者講習を受けてきた。75歳の時に初めて受けたので、二度目である。はっきり言って、これは高齢者いじめ以外の何ものでもない。

高齢者講習は、教習所に行って、座学をした後、自動車の運転技能を見てもらい、教習所に料金を払うのである。これで、1万円はボリすぎだろう。運転があまりに下手であれば、免許の更新はできませんということであればわからなくもないが、ただ、講習を受けたという書類が免許の更新に必要というだけで、なんで大金を払ってまでこんなことをさせられるのか。若者の人口減と自動車離れで、お客さんが減った教習所を倒産から救うために、行政と教習所がつるんでやっているとしか思えないな。高齢者のお金と時間を奪うのが目的なのか、ほとんど詐欺である。



認知機能検査というのがこれまた酷い。動物や花や家電などの絵を16枚見せられて、しばらくの間、検査の結果には影響しない作業をさせられて、先ほど見せた絵を思い出して、名称を書けという検査で、短期記憶の衰えを測定しているのだろうが、短期記憶能力と安全運転能力は実はあまり関係ない。安全に運転するには現在の状況を的確に把握する能力があれば十分で、短期記憶能力が多少落ちたところで、大丈夫なのだ。

若年齢者の方がはるかに多い事故件数

マスコミは、高齢者が事故を起こすと大喜びで、高齢者の運転は危険なので、免許を返納した方がいいですよ、というキャンペーンに余念がないが、第一当事者としての事故件数は、高齢者より、若年齢者の方がはるかに多いのである。2024年の統計によると、免許保有者10万人当たりの第一当事者としての事故件数は、70〜74歳329.6件、75〜79歳358.0件、80〜84歳416.3件、85歳以上496.1件であったのに対し、16〜19歳976.3件、20〜24歳551.0件、25〜29歳399.9件、30〜34歳310.4件であった。ちなみに35〜69歳までは、どの年齢層も300件以下であった。

以上のことに鑑みれば、高齢者に認知機能検査を受けさせるより、29歳未満の人に、運転者として適格かどうかの検査を受けさせる方が、余程事故を減らせるだろう。壮年までの人が事故を起こしても余程重大な事故でない限り、マスコミはあまり騒がないが、高齢者が高速道路を逆走したりすると大騒ぎで、高齢者の免許返納をあたかも社会的正義のごとく言い立てるのは、どういう利権が絡んでいるのだろうか。

「血圧降下剤、飲んだら乗るな」

精神科医の和田秀樹の話によれば、高齢者の事故は正常な意識の時に起きたのではなく、薬の副作用だという。私もこの意見を首肯したい。特に血圧降下剤は意識の低下、注意力散漫、めまい、ふらつきなどを引き起こすことがあり、重大な交通事故に繫がる恐れがある。飲酒は過度にバッシングされるが、製薬会社に忖度してか、マスコミはほとんどこのことに言及しない。「血圧降下剤、飲んだら乗るな」というキャンペーンでもする方が、認知症の検査をするよりも高齢者の交通事故を減らせると思う。

まだ運転可能な高齢者から運転免許を取り上げると、都会ならばともかく、田舎で、生活を自動車に依存している高齢者は大変困ることになる。食料などは配達してもらうにしても、自由に外出することができなくなると、社会的な活動が減り、他人と交流することが乏しくなり、これは認知症への道である。認知症になりかけの老人から、免許を取り上げるのではなく、追突防止装置などの様々な安全装置を装着することに補助金でも出して、少しでも安全に運転できるようにサポートする方が、老人福祉の精神に資すると思う。なるべく長いこと、自立して生活できる高齢者を増やした方が、すなわち健康寿命を延ばした方が社会的コストはかからない。それとも高齢者の活動を制限して寿命を縮めて、年金を減らそうとの陰謀なのか。

官僚の悪しき伝統としての交通ルール

そもそも運転の適性は個人差が大きく、若い人でも重大事故を繰り返し起こしている人もいれば、高齢者で毎日運転している人でも無事故無違反の人もいる。以前にもメルマガ（池田清彦のやせ我慢日記）で書いたことがあるけれども、高齢者に運転不適格の人が多いとあらかじめ決めて検査をするのは、予防拘束に似て、不公平極まりない。かつては、性染色体がXYYの人は犯罪者になりやすいという理由で、予防拘束をするべきだと主張する人もいたが、そんな馬鹿な主張をする人は今やいないだろう。人の能力を染色体や性別や年齢などの属性で差別するのは、間違っている。検査をするならば、すべての運転免許更新者に同等の検査をするべきだ。

確かに運転に向いていない人もいる。これも前に書いたけれども、何度も重大事故を起こす人からは免許を取り上げた方がいい。1年間に第一当事者として重大事故を3回起こした人は、その時点で免許を剝奪した方が、高齢者に認知機能検査を受けさせるよりも交通事故を減らせると思う。

合理的ではない交通ルールも存在する

交通ルールには合理的ではないものも沢山ある。交通ルールは都道府県の公安委員会が決定権を持つが、決定した時には合理的な根拠があっても、途中で状況が変わって、根拠を失っても、無意味かつ有害なルールが存続している場合が多い。一度決めたことは墨守するという日本の官僚の悪しき伝統なのだろうね。

具体的な話をすると、私がよく利用する「高尾駅前第二」という交差点がある。国道20号にあるT字路で、ここを曲がれば「浅川83号線」を南に進むことができる。この道は浅川小学校の通学路で、かつては歩道もない狭い道で、朝の通学時間帯（平日の7時30分〜9時）は国道20号からの進入が禁止されていた。子どもたちの安全を守るために、自動車の運転手には多少不便でも我慢してね、ということだったと思う。

ところが、だいぶ前に道路工事をして、人が悠々とすれ違えるほどの立派な歩道が作られて、歩道を歩きさえすれば、車にはねられる危険はなくなった。交通ルールを変えて進入禁止を解除するのかと期待していたが、一向にその気配がない。進入禁止の標識が小さく見づらく、3車線分はある太い道なので、時々間違えて進入禁止の時間帯に入ってくる車がある。注意して交通標識を見なければ、この道が侵入禁止とはとても思えないのだろう。時々、取り締まりをしていて、進入してきた車を捕まえている。警官がノルマを達成するために、運転手が間違いやすいところで張っているのかもしれない。

問題が起きそうもないところでばかり行われる取り締まり

近所でもう1ヶ所よく取り締まりをしている場所は見晴らしの良いT字路である。真っすぐな道に、直角にぶつかる道が、交差点の手前で一時停止なのだが、実はこの道から右に曲がるのが、メインの太い道なのだ。左からの道は細く車が来ないことが多いので、それを確かめてスピードを落とすだけで一時停止せずに右に曲がる車が多い。取り締まる警察官にとっては「黄金路線」のようで、よく捕まえているが、ここで交通事故が発生したことは寡聞にして知らない。交通ルールを守らなければ危険なところでは、多くの人は順法精神を発揮している。しかし、ルールを無視してもほぼ危険がないところでは、ルールを無視する人も多いので、こういうところで取り締まりをすれば、実入りがいいのであろう。

地元民はさすがによく知っていて、警官が隠れているかもしれないので、左右に車の影もないのに一時停止をしているが、よそから来た車はよく捕まっている。しかし、一度捕まれば懲りるので、最近は捕獲効率が悪くなったようで、この場所での取り締まりは少なくなった。

警察は取り締まらなくても問題が起きそうもないところでばかり取り締まりをしていて、迷惑だから取り締まってほしいというところではなぜかあまり取り締まりをしない。私の近所で一番取り締まってほしいのは国道20号の違法駐車である。特に西八王子駅の近辺は上下3車線の大通りだが、左の車線に違法駐車している車が多く、渋滞が絶えない。地元の商店街に忖度しているのかもしれないが、違法駐車がなくなれば、道路はずいぶんとすっきりして、交通事故も減ると思う。

いずれ、すべての車が自動運転になって、必要な時に連絡すれば、直近の車溜まりから、自動運転の車がやって来て、目的地まで運んでくれるようになるだろう。運転免許もいらなくなり、違法駐車もなくなるだろうが、残念ながら、それまで私は生きていないな。

