10月17日朝、岩手県北上市の山中――。ハンターの1人がふと空を見上げると、トンビが2羽、川沿いの林の上のある1点をグルグルと旋回していた。

「その上にはヘリコプターが大きな音で飛んでいるのに、鳥が離れようとしない。下に何かいるのかと思いました」（ハンター）



ツキノワグマは本州、四国に生息

現場付近には引きずられた跡が

この日、同市和賀町岩崎新田の雑木林の中で、ここから夏(げ)油(とう)川を挟み約50メートル離れた「瀬美(せみ)温泉」の従業員Aさん（60）とみられる遺体が発見され、至近で体長140センチ、体重80キロの雄のツキノワグマの成獣が駆除された。Aさんはプロレス団体の元レフェリーだった。

異変が起きたのは前日午前。警察関係者が語る。

「Aさんは朝9時ごろ、すぐ下を川が流れる露天風呂に掃除に行ったが戻ってこない。別の従業員が見に行くと姿は見当たらず、血痕があった。午前11時過ぎの110番通報でした」

警察が駆け付けると、露天風呂の周りに黒っぽい数センチの肉片が3つ落ちていた。川側の柵の辺りには引きずられた跡もあった。

〈クマに連れていかれたのではないか〉

地元の猟友会のメンバーも招集され、翌朝8時から捜索を行うことに。冒頭はその一場面である。

北上市猟友会の鶴山博会長が語る。

「メンバー19人が集まり、警察とともに2手に分かれ捜索しました」

川を渡り、トンビが旋回する直下には猟友会のメンバー7人と警察が向かった。

こめかみを撃ってもしばらくクマは動いた

午前9時10分、先頭のハンターが河畔の雑木林を上った直後、乾いた3発の銃声が鳴った。

「ハンターが目の前の草むらで動くものを見つけたので構えると、驚いたクマが土手を5メートルほど駆け上がった。クマと目が合って、こちらに向かってくる素振りを見せたところを射撃。ハンターは『殺(や)られるかと思った』と話していました」（冒頭のハンター）

最初の頭を狙った1発のみが左のこめかみのあたりに命中していた。クマは土手をゴロゴロと転がり、下に横たわる人の遺体と重なるようになって息絶えた。

「こめかみを撃ってもしばらくクマは動いた。動物よけの轟音玉を鳴らしてから林に入ったのですが、クマは動じておらず、被害者のご遺体に執着して留まっていたようでした。ご遺体はうつ伏せに横たわり、クマの爪で深く引っ掻かれた傷が見えました」（同前）

胃からは人の頭髪や顔の一部が…

その後、クマの解剖が行われた。胃からは人の頭髪や顔の一部が見つかったという。植物は一切出てこなかった。解剖に参加した前出の鶴山氏がいう。

「クマの肉を裂くと、本来この時期5〜10センチ厚みがあるはずの脂肪がまったくついておらず、冬眠に耐えられないのではと思った」

猟友会関係者らによる戦慄証言。今夏の猛暑と雨不足で、山中では今、クマの脂肪源とされるブナの実などが大凶作という。それゆえ人食いクマになったのか。

Aさんの発見より9日前の10月8日には、温泉から約2キロ離れた山中でキノコ採りに入った男性Bさん（73）の遺体が見つかった。

「瀬美温泉と同一個体のクマが襲ったとみられている。遺体はバラバラで、当初、性別が判別できなかった」（前出の警察関係者）

民家の倉庫へ計6回侵入

瀬美温泉は北上駅から西へ約17キロの地点にある。実はこの間、温泉から約9キロ下った和賀町岩崎でも、雌のクマが民家の倉庫に10月2日から計6回侵入し、11日に駆除されていた。民家の主が語る。

「最初は倉庫のガラス戸を破り、周囲を血だらけにしながら1トン入る袋を裂いて玄米を食べていた。その後、倉庫を塞ぐために軽のバンを入口に置いたが、ボンネットを泥足で乗り越えて侵入していた」

強烈なエサへの執着だ。

クマが向かってきたときの対処法

クマの生態に詳しい岩手大学の山内貴義准教授が解説する。

「クマは基本的に草食で、弱った動物や死体は食べますが、生きた人を捕食するケースは稀です」

それでも今回のように人に向かってくる場合、どう身を守ればよいのか。

「クマは河畔の林や線路脇に生い茂った草に身を潜め、人里に現れる。例えば100メートル先にクマを見つけたら大声を出して刺激せず、静かに後ずさりしてください。街中で見つけたら車や建物に隠れる。また顔を狙われやすいので、逃げる余裕がなければうつ伏せになり、腹部や頸(くび)など急所を守ってください」（同前）

活動期はしばらく続く。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年10月30日・11月6日号）