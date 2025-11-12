プロ野球・巨人は11日、ドラフト2位指名した早大・田和廉投手との指名挨拶を行いました。

田和投手はサイドスローから最速152キロを投じる右腕で、早大ではリリーフとして活躍。2種類のシンカーを武器としています。

巨人について「自分が小さい頃から常勝軍団でずっと勝ち続けているイメージ」と語る田和投手。中でも球団OBの王貞治氏と同じ早稲田実業高出身とあって、「打者とピッチャーで全然違いますが、その王さんが残した成績に負けないぐらいの気持ちでプロの世界に挑めたら」と偉大なレジェンドを目標に挙げました。

プロ入りに際し、早大の小宮山悟監督からは「プロをなめるな」と檄を飛ばされたとのこと。「言葉の重みを感じた」という田和投手は、「実績を積んでいる監督だからこその強い発言だと思うんですけど、そういう思いを持って自分もプロの世界へ挑みたい」と語りました。

「30センチくらい落ちる」というシンカーは、様々な投手の映像を見てたどり着いたといいます。中でも元西武の潮崎哲也氏と、“エアベンダー”と呼ばれる魔球を操るヤンキースのデビン・ウィリアムズ投手を参考に習得したと明かし、「他のピッチャーに自分の感覚を話しても投げられる投手はいなかった。自分しか投げられないボール」と、唯一無二の魔球を武器にプロの世界に飛び込みます。

巨人の阿部慎之助監督は先発投手としての活躍も期待しており、それを初めて聞いた際は「正直びっくりした」という田和投手。しかし「やらなくちゃダメだなと思えたので、いろいろな準備をしたい」と求められた役割を果たす覚悟を示しました。

そして迎えるプロ1年目に「1軍に定着し、1年間を通してブルペンを守り抜く存在でありたい。先発ならローテーションに食い込めるように」と目標を掲げました。