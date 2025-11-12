国内コンビニ市場のトップ3といえば「セブン-イレブン」（約2.1万店）と「ファミリーマート」（約1.6万店）、「ローソン」（約1.4万店）の3チェーンだが、昨今この市場に「マイクロスーパー」（小型スーパー）とも呼ぶべきチェーンの「まいばすけっと」「トライアルGO」が、殴り込みをかけている。

マイクロスーパーとは、コンビニとほぼ同等の広さに、野菜や肉・魚などの生鮮食品、さらにコンビニより安めの弁当・総菜などをずらりと並べている業態。つまり「見かけはコンビニ、中身はスーパー」なのである。代表格は首都圏に手広く店舗を展開しているイオングループの「まいばすけっと」だが、11月7日にはトライアルホールディングスが「トライアルGO」の都内初出店を果たして話題を呼んだ。



マイクロスーパーの代表格、イオン系の「まいばすけっと」（筆者撮影）

イオンもトライアルも、これまで相応に巨大な店舗を展開してきたが、昨今は店舗が飽和して、特に都内ではそのような立地や物件は残っていない。なら、コンビニと同様の物件を確保して、大型スーパーに近いプライスで商品を販売すれば、顧客はマイクロスーパーを選ぶだろう――と考えたわけだ。

両者とも意欲的な目標を掲げる

その狙いは当たり、まいばすけっとは、直近の5年で4割も店舗数を増加させ、約1200店を擁するまでに成長している。さらに「2030年までに店舗倍増（2500店）、将来的には首都圏5000店」という目標を掲げる。

一方のトライアルGOは、親会社のトライアルホールディングス2024年に「今後10年で店舗数は1万店、売上高で3兆円を目指す」と発表しており、7月に買収したばかりの西友店舗・物流を活用すれば可能性はゼロではないはず。それほどまでに期待できる市場ということだ。

まいばすけっとに関しては「どの店も同じ品揃えばかり」「高付加価値の商品がなく、ひたすらお手頃商品を買うだけ」という声もあり、店舗の味気なさは「都民への罰」とさえ呼ばれて話題を呼んだ。

ただ、双方ともしっかりと顧客を掴んでいることは確かで、計画通りに出店が進めば、コンビニ各チェーンにとってこの上ない脅威となるだろう。まいばすけっと、トライアルGOの実店舗へ足を運び、それぞれの特徴や今後の展望について分析していく。

弁当・総菜が美味しくないのは「仕方ない」

都内を中心に首都圏の出店が相次いでいるまいばすけっとが2005年に1号店を出したのは、横浜市。新幹線・新横浜駅エリアでは「新横浜店」「新横浜1丁目店」「新横浜3丁目店」「新横浜環状2号店」など、半径1キロ以内に複数出店している。これは、隣の店が見えるような至近距離に複数出店する、コンビニのドミナント出店と呼ばれる手法に似ている。

新横浜エリアはオフィスビル・ホテルなどで埋め尽くされ、従来型のある程度の広さを必要とするスーパーの余地はないし、そうした店も遠い。そんなエリアにおいて、最低限の肉・魚・野菜、弁当を買えるまいばすけっとは、ニーズにぴったりだ。

店内はイオン共通の棚・什器と思しきものも多く、入ってすぐに野菜→鮮魚・精肉の動線が敷かれているあたり、店づくりの根本はスーパーのフロアづくりと同様の意図を感じる。日配商品はイオンのPB（プライベートブランド）である「トップバリュ」比率が高く、全体的に「イオンを縮小したフォーマットを、需要のある場所にそのまま埋め込んだ」感がある。

トップバリュだらけで商品の選択肢が限られている店づくりでは面白みがなく「罰ゲーム」レベルと言われるのも、分からなくはない。ただ、まいばすけっとに期待されている役割は「近所でサクッと買い物ができる生活インフラ」であり、主観が入った「面白み」という物差しで「都民への罰」呼ばわりするのは、かなり筋違いな話だろう。便利で安く買い物ができれば、それでいいのだ。

とはいえ、まいばすけっとに関するコメントのうち「弁当・総菜がそこまで美味しくない」というものは確かに納得できる。従業員と会話したところ、食品系はイオンの「プロセスセンター」と呼ばれる工場で製造・発送しており「店舗への到着に時間がかかる上に、鮮度が落ちる商品を販売できないのは仕方がない」とのこと。

イオンの巨大な流通網を駆使して低コストの安定供給を可能にしたものの、新鮮さという点では、やや物足りないのは事実だろう。

同じマイクロスーパーでも「まいばす」と大きく違う「トライアルGO」

トライアルGOは、生鮮が入り口にあるまいばすけっとと異なり、弁当・総菜が動線の起点に来ており、店づくりはコンビニ然としている印象を受ける。300円少々で買える目玉商品の「三元豚ロースかつ重」やワンコインの弁当各種、大きめのおにぎりなど充実しており、ファンも多い。近所のトライアル（関東では西友）の厨房から発送された「超・近距離製造」であり、製造から時間がたっていない分、まいばすけっとより手作り感があって、しっかり美味しい点も強みだろう。

弁当や総菜もさることながら、トライアルGO最大の強みは、省力化・スマートストア化によるコストダウンといえる。店内に設置した「リテールAIカメラ」が商品棚の状況を確認し、「売れ残りそうなお弁当の素早い割引でロスを軽減」「定数割れした在庫商品の自動発注」などを自動で行うため、店員が四苦八苦しながら在庫管理・発注作業を行う必要がない。

近所にあるトライアルの購買データを収集して店舗づくりに生かしているのか、店づくりの柔軟性という点でもまいばすけっとより上手な印象だ。例えば、高齢者が多い地域には量が少なめの弁当を置いて需要に応えている店舗もある。

さらに、レジは顔認証・アプリなどのスマート決済を徹底しているため、まいばすけっとなら従業員が3〜4人は必要となるような店舗でも、最低限の人数で運営しやすい。自動発注や無人決済システムが定着したうえで防犯・マナー面でもメドがつけば、無人化によるさらなるコスト削減によって高品質・低価格という競争力がどんどんと高まっていくはずだ。

トライアルGOが都内1号店として、コンビニはもちろんまいばすけっとも含めてしのぎを削る、練馬区の富士見台と杉並区の西荻窪という“激戦区”を選んだのも、そうした自信の表れなのだろう。

コンビニがマイクロスーパーに「不利」なワケ

ここまでをまとめると、同じマイクロスーパーでも、まいばすけっとは「小さなイオン」としてイオンが出店できない地域を埋める役割を果たし、トライアルGOはコンビニ然とした店舗で、大手3社に真正面から切り込もうとしている。価格・維持コストに劣るコンビニチェーンは、マイクロスーパーの攻勢に機敏に対抗できない事情もあり、分が悪そうだ。

特にセブンの場合、店内調理品の強化やレジの自動化を提言していたアリマンタシォン・クシュタールの買収提案が破談になったこともあり、当面は旧態依然としたコンビニ業態を維持せざるを得ないだろう。

まいばす対トライアルGO、それぞれに死角は？

セブンに限らず大手3社はフランチャイズ店舗の比率が高く、各地のオーナーの理解や出費がないと、DX化・コスト削減の一手を打てない。その間に、直営店主義で経営の意思決定が早いまいばすけっと・トライアルGOの出店が進めば、低価格についていけなくなったコンビニは次々と閉店を余儀なくされ、空き物件はそのままマイクロスーパーの草刈り場となってしまう。

現状、棚2〜3スパンでまばらに野菜・肉を置く程度の裁量しかない既存コンビニと、イオンやトライアル・西友の既存供給網を使って、安くて新鮮な商品を店中にぎっしり置けるマイクロスーパーとの競争では、需要への応え方が違う。

さて、そうなればまいばすけっと・トライアルGOが競合していくわけだが、どんな戦いになっていくのか。

まいばすけっとは既存店が2025年上期（3〜8月）の売り上げが6.5％増と絶好調だ。今後は利益率が高いトップバリュ商品の比率向上がポイントになるが、そもそもトップバリュの「無機質さ」が、先述したような「都民の罰」と言われる原因となっている。

対策として、同じトップバリュの中でも付加価値型の「グリーンアイ」、スタンダードな「メインストリーム」、低価格の「ベストプライス」と棲み分けて多様性を出してはいる。今後、さらにトップバリュの魅力をいかに高められるかが焦点だが、ある程度の安さを担保できるならば「都民の罰」路線を突き詰めた方が良いと筆者は考える。

トライアルGOは、親会社が西友の買収で連結純利益が5億円（前期比96%減）と影響が出た。買収にかかった「のれん償却」などが決算を下押しするという懸念からか、株価も急落した。経営のネガティブ要因を店舗の実販で跳ね返そうにも、ディスカウントに頼ってきたため利益率を稼げず、執筆時点での直近データである2025年7〜8月は既存店の売り上げが前年を越えていない。

DXによるコスト削減が強味ではあるものの、それ以前に「商品を必要とする買い物客が訪れる」「利益は確保する」という小売業の基本が守れなければ、意味がない。

トライアルはPBが「安値頼み」の印象があり「消費者テストで支持率80%以上」という付加価値で販売実績を挙げた西友のPB「みなさまのお墨付き」導入などで、「安くなくても買ってもらえる」テコ入れも必要になってくるだろう。

何より、まいばすけっともトライアルGOも、コンビニ・スーパー業界では新参の部類だ。ブランドが浸透していない地域への出店という難題に、取り組んでいくわけで、店舗数・売り上げではまだ「巨象と蟻」ほどの大差があるコンビニ市場をいかに侵食していくのか。もはや大型・中型スーパーの出店余地がない首都圏に限った話ではあるが、ひそかな「業界間抗争」を見守りたい。

（宮武 和多哉）