『MUSIC FAIR』劇団四季ディズニーミュージカルを大特集 『アラジン』『アナ雪』など人気4作の名曲披露
フジテレビの音楽番組『MUSIC FAIR』（毎週土曜 後6：00）の11月22日の放送は、劇団四季によるディズニーミュージカル上演30周年を記念して、現在上演中の『美女と野獣』『ライオンキング』『アラジン』『アナと雪の女王』という大人気の4作品の中からよりすぐりの名曲を放送する。
【写真】圧巻の舞台演出で送られるライオンキング「愛を感じて」
最初は、ディズニーが初めて手がけたミュージカル『美女と野獣』からの楽曲。1995年に日本初演を迎えた大人気作からは、燭台（しょくだい）のルミエールと台所用品の召使いたちが歌とダンスでもてなすにぎやかな楽曲『ビー アワ ゲスト（おもてなし）』、そして、ベルとビーストが心を通わせるシーンで歌われる、作品を象徴する楽曲『美女と野獣』を送る。
続いては、2021年に開幕し今もロングランを続けている『アナと雪の女王』から、閉ざされた城で育ったアナが、ハンス王子と出会い意気投合して歌う『扉あけて』、王国を離れたエルサが自分の力を受け入れ歌う『ありのままで』の2曲。ＣＧを駆使した映像も見どころだ。
そして、今年５月に日本上演10周年を迎えた『アラジン』から、アラジンが“まっすぐに生きて誇れる息子になる”と亡き母に誓う『自慢の息子』、アラジンとジャスミンが新たな世界へ飛び立つ『新しい世界−ア ホール ニュー ワールド』の2曲を。壮大な世界観を凝縮した美しいセットにも注目だ。
最後を締めくくるのは、1998年に日本で初演を迎え、総動員数は1400万人を超え無期限ロングラン上演を続けるミュージカル『ライオンキング』。本作の冒頭を飾る『サークル・オブ・ライフ』と、成長したシンバとナラが愛を確かめ合う『愛を感じて』。数々の動物たちが織り成す躍動感あふれる演出もある。
劇団四季による圧倒的なパフォーマンスと、『MUSIC FAIR』ならではの奥行きのある広大なセット、それぞれの物語の世界観を大切にした色彩あふれる映像で、ミュージカルファンやディズニーファンはもちろん、すべての音楽ファンに、劇場とは一味違う体験を味わえること間違いなしだ。
