犬が飼い主の『服を引っ張る』ときの理由

1.かまってほしいから

小さな子どもが親にかまってほしくて『ねえねえ』と服や手を引っ張るように、犬も同じ気持ちで服を引っ張ることがあります。

個体差はありますが、犬はいつも飼い主と一緒にいたいと思っています。飼い主の服を引っ張るという行動は、特に甘えん坊な性格の犬や子犬に見られやすい傾向があります。

飼い主が『やめて～』と大げさに反応していたら、犬はそれを面白がってやっている可能性もあります。

また過去に服を引っ張ったら飼い主が遊んでくれたという経験があると、繰り返してしまうようにもなります。

2.歯が痒いから

子犬は歯が生え変わる時期になると、身の回りのものをとにかく噛むようになります。人間の子どもよりも短期間で歯が生え変わるため、口の中がむずむずして痒く感じるようです。

近くにあったものが飼い主の服で、それが気に入ってしまったのかもしれません。ムズムズを解消できて更に飼い主がかまってくれるとなると、犬にとってうれしい状況です。

3.噛み心地が好きだから

飼い主の服を噛む犬はいますが、愛犬はどんな服を選んで噛んでいますか？タオルのような素材、フリースのようなフワフワした素材など好みがあると思います。

いつも愛犬が同じ服を噛んでいるようであれば、その素材が気持ち良いと感じているのでしょう。

犬が飼い主の『服を引っ張る』ときの対処法

噛んで良いおもちゃを与える

犬が飼い主の服を引っ張ってきたら『ダメ』と短く叱ってやめさせ、噛んで良いおもちゃを与えてみましょう。おもちゃを噛んだら『良い子だね』と褒めます。

おもちゃは木製の棒、ロープ、コングなど様々な素材のものが販売されています。最初は犬の好みがわからないので、複数買って試してみてください。

いずれお気に入りのおもちゃが見つかるでしょう。お気に入りのおもちゃがあるとクレートトレーニングやリーダーウォークなど、犬を誘導するときに役立つでしょう。

その場から離れる

『服を噛む→飼い主が遊んでくれる』と犬が覚えてしまっていたら、逆のことをしてみてください。犬が服を噛んで引っ張ってきたら相手にせず、その場から離れます。

『服を噛む→飼い主が遊んでくれない』と覚え直させます。犬は仲間と一緒にいたがる動物なので、飼い主がいなくなるというのは最大の罰です。

犬は甘えるときに背中をくっつける、あごを乗せるといった行動をとります。服を噛むのをやめてこれらの行動をとるようになったら思い切り撫でてあげてください。

遊ぶ時間・散歩時間を増やす

犬がかまってほしい、何かを噛みたいというのは、退屈しているサインでもあります。遊んであげる時間や散歩の時間を増やして犬を満足させてあげてください。

犬は本来１日の半分以上を寝て過ごすので、遊んで疲れさせるのが多くの問題行動の解決に繋がります。

まとめ

飼い主の服を噛む犬は家具や日用品を噛む、散歩のときにはリードを引っ張るなど、他にも問題があるのではないでしょうか？

「おもちゃ以外のものは噛んではいけない」「散歩では飼い主の指示に従う」といったルールを、はっきりと教えてあげましょう。色々教えていけば犬が落ち着いて、飼い主の服を噛むのもやめるようになるでしょう。

すぐには効果が出ませんが、年月とともに犬は精神的に落ち着きます。難しければドッグトレーナーの力も借りて、根気強くつきあってあげてください。