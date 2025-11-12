俳優・松本若菜が表紙を飾った『anan2472号』スペシャルエディションが11月19日（水）にマガジンハウスより発売される。

【画像】松本若菜が女性特有の不調や体調の変化への向き合い方を語る

2022年放送のドラマ『やんごとなき一族』で注目を集めた松本若菜。昨年から今年にかけ『西園寺さんは家事をしない』『わたしの宝物』『Dr.アシュラ』など話題作で次々に主演を務め、現在放送中の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』でも重要な役どころを演じている。表紙を飾るのは約1年ぶりで、単独でananの表紙に登場するのは今回が初めて。「みんなで考える、フェムケア」特集に合わせ、女性特有の不調への向き合い方についてインタビューに応じた。

撮影は2パターンの衣装で行われ、白いTシャツとニットカーデの組み合わせではキッチンでの調理やコーヒーを淹れる場面が撮影され、淡いレモンイエローのチュールドレスでは素足でのカットなども撮影された。インタビューでは、『ザ・ロイヤルファミリー』の見どころやホルモンバランスによる心身の変化への対処法について松本が語っている。

