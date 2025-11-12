管理職の仕事の9割は「感情労働」である。じゃあ、どうするべきか。

「感情労働」から身を守る

サービス業や組織で働く人々は、しばしば「感情労働」に直面します。

これは、自分の感情を抑え、組織や顧客に合わせた態度を演じることを求められる労働です。

感情労働は不可避な部分がありますが、過剰に抱え込むと心身に大きな負担をもたらします。

本記事では、感情労働から身を守る視点を考えます。

「感情労働」とは何か

感情労働という概念は、社会学者アーリー・ホックシールドによって提唱されました。

顧客に対して笑顔で接する、部下に安心感を与えるリーダーシップを発揮するなど、本心とは異なる感情を表に出すことが求められる労働です。

昨今の管理職は、ハラスメントへの注意や部下のメンタルケアが中心となり、感情労働が9割と言っても過言ではありません。

しかし、この「感情の管理」が慢性的に続くと、消耗や燃え尽きにつながってしまうのです。

「感情」と「役割」を切り分ける

感情労働から身を守るためには、「本当の自分」と「役割上の自分」を切り分けることが重要です。

職場での態度は、「役割を演じている」と認識すれば、無理に心から感情を一致させる必要はありません。

演技と自己を分けることで、心理的負担を軽減できます。

「回復の時間」を意識的に取る

感情労働には回復のプロセスが欠かせません。

業務後に一人になる時間を持つ、趣味や運動で心を解放する、信頼できる人と本音を共有するなど、意識的に「感情を戻す」時間を設けることが必要です。

これにより感情の摩耗を防げます。

感情労働は避けられない現実ですが、感情と役割を切り分け、回復の時間を意識的に取ることで負担を軽減できます。

無理に感情を抑え込むのではなく、淡々と演じつつ、自分の心を守る工夫を積み重ねることが重要です。

これもまた「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、感情労働に飲み込まれず、ゆるストイックに生きましょう。

