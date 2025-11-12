¡Ú²òÀâ¡Û¡ÖÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¡×°ÍÑ¤Î¶Ø»ßÀ¹¤ê¹þ¤à¡¡¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¡¦²þÀµ°Æ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©
ºâÉÛ¤Ê¤É¤ÎËº¤ìÊª¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÃµ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÊØÍø¤Ê¡ÖÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¡×¡£¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥¿¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢11Æü¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤Î²þÀµ°Æ¤¬³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¡×¤òÌµÃÇ¤ÇÂ¾¿Í¤Î»ý¤ÁÊª¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¹Ô°Ù¤Î¡Ö¶Ø»ß¡×¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¾®·ªÀô¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÆÃÊÌ²òÀâ°Ñ°÷¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÁêÃÌµÞÁý¡ÖÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¡×¤Î°ÍÑ»ö°Æ¤È¤Ï
¤¤¤Þ¡ÖÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¡×¤ò°ÍÑ¤·¤Æ¡¢Áê¼êÊý¤Î¾ì½ê¤òÆÃÄê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ö°Æ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Î¥º§Ä´ÄäÃæ¤ÇÉ×¤Ëµï¾ì½ê¤òÈëÌ©¤Ë¤·¤ÆÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤È»Ò¤É¤â¤¬¡¢É×¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿»þ¤Ë¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¡×¤¬»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃË¤¬½÷À¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¡ÖÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¡×¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤·¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤ò¾×ÆÍ¤µ¤»½÷À¤òÙÇÃ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤ËÉÝ¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö°Æ¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï3·ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢µîÇ¯¤Ï370·ï¤ÈµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤Î²þÀµ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë·Ù»¡Ä£¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¡×¤òÌµÃÇ¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤ë¹Ô°Ù¤ä¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÌµÃÇ¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Î¶Ø»ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Î¡ÖGPS¡×¤Ï2021Ç¯¤«¤éµ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÂÐºö¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤ä¥¹¥Þ¥ÛOS»ö¶È¼Ô
¨¡¨¡¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¤»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÐºö¤Ï¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»°¾åÍÎ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¿¥°¤Î¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤â¡¢Èï³²¼ÔÂ¦¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥¿¥°¤«¤é·Ù¹ð²»¤¬ÌÄ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ä¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ä¥°¡¼¥°¥ë¤âÈï³²¼Ô¤Î¶á¤¯¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¿¥°¤¬¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ë·Ù¹ð²èÌÌ¡×¤¬½Ð¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÌÌ¤ÇÂç¤¤¯¥×¥é¥¹
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î²þÀµ°Æ¤Ç¡ÖÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¡×¤¬µ¬À©ÂÐ¾Ý¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÌ¤ÇÂç¤¤¯¥×¥é¥¹¤À¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ºÇ¶á¤â¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤¬¶§°¤Ê»ö·ï¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤È¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
º£Ç¯¤â¡¢Àîºê»Ô¤Ç¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤ò·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬»¦³²¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤¬¡¢½÷À¤«¤é¡Ö·Ù¹ð¡×¤òµá¤á¤ë¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃË¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù¹ð¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀîºê¤Î¥±¡¼¥¹¤ÎÈ¿¾Ê¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ²þÀµ°Æ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈï³²¼Ô¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼²Ã³²¼Ô¤Ø¤Î¡Ö·Ù¹ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿½¤·½Ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â·Ù»¡¤Î¿¦¸¢¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤¬¡ÖÃµÄå¡×¤Ê¤ÉÂè»°¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¤ÆÁê¼ê¤Î¾ðÊó¤òÆÃÄê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤¬¡¢ÃµÄå¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Î¤ª¤½¤ì¡×¤òÄÌÃÎ¤·¡Ö¾ðÊóÄó¶¡¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡×µá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¬Äê¤âÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤³¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡²þÀµ°Æ¤Ï¤¤¤Þ¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¡¢Áá´ü¤ÎÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê11·î11ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë
