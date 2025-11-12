貯金300万円「半額品を狙い買い。私はそんなにいい暮らしをしようと思わない」66歳女性の老後
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、大阪府在住66歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、夫（68歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：大阪府
リタイア前の雇用形態：パート・アルバイト
リタイア前の年収：95万円
現在の預貯金：300万円
これまでの年金加入期間：国民年金477カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：不明
その理由として「普通に考えたら年金は少ないですが、私はそんなにいい暮らしをしようと思わないし、生活に困っていないので」と語っています。
ひと月の支出は約「5万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
日ごろから食費を抑えるために「遅い時間に買い物に行って、30％から半額の品を狙って買っています。そうするだけでも月2万円ほどは助かっています」とあります。
今後の生活については「私よりも孫の代が果たして（適切な年金額を）もらえるのかという不安があって、少し不憫に思うのでそこだけです」とコメント。
一方で「年金でやりくりをして、思ったよりも手元にお金が残ったとき、ホテルに食事に行ったりするのが楽しいです」と老後生活の喜びも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、大阪府在住66歳女性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：66歳女性
同居家族構成：本人、夫（68歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：大阪府
リタイア前の雇用形態：パート・アルバイト
リタイア前の年収：95万円
現在の預貯金：300万円
これまでの年金加入期間：国民年金477カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万6200円
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：不明
「年金は少ないですが困っていない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「どちらでもない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「普通に考えたら年金は少ないですが、私はそんなにいい暮らしをしようと思わないし、生活に困っていないので」と語っています。
ひと月の支出は約「5万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「遅い時間に買い物に行く」現在は働いていないため年金以外の収入はないものの、「主に食べるものと少し遊びにいくお金だけなので、年金だけで十分やっていけます」と投稿者。
日ごろから食費を抑えるために「遅い時間に買い物に行って、30％から半額の品を狙って買っています。そうするだけでも月2万円ほどは助かっています」とあります。
「厚生年金に加入しておけば…」とはいえ、「やはり正社員になって厚生年金に加入しておけば、今の2倍ぐらいもらえてたのかな」という思いもあるようで、「もっと稼いでいた方がいい思いを今できたと思うので、孫にはそう助言して」いるとのこと。
今後の生活については「私よりも孫の代が果たして（適切な年金額を）もらえるのかという不安があって、少し不憫に思うのでそこだけです」とコメント。
一方で「年金でやりくりをして、思ったよりも手元にお金が残ったとき、ホテルに食事に行ったりするのが楽しいです」と老後生活の喜びも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)