¡Úº£Åß¡Û¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤¬¸½¼Â¤ò¿¯¿ª¡ª¡©¡¡³¹Êâ¤°ÛÊ¹Ä´ºº¤ÇÆæ¤òà²òÂÎá¤»¤è
2025Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¸ý¥³¥ß¤«¤é¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡£¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸½¼Â¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¤³¤ÎÅß¡¢¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡ß³¹Êâ¤Ææ²ò¤¡¡ÉÁ¤²¼¤í¤·¥°¥Ã¥º
¤½¤ÎÌ¾¤â¡¢¡ÚÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿¡¼¡¡³¹Êâ¤°ÛÊ¹Ä´ººÏ¿¡Ö¤¼¤Ò¡¢³È»¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¡Û
2025Ç¯11·î6Æü¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥²¡¼¥à¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëYTE(ËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô)¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ïà¸½¼Â¿¯¿ª·¿³¹Êâ¤Ææ²ò¤¥²¡¼¥àá¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£»²²Ã¼Ô¤¬ÂÎ¸³¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¤³¤¦¤À¡£
¡Ö²ø°Û¡¢¼öÊª¡¢°Û³¦¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¡¦²òÂÎ¤ò¹Ô¤¦¡ØÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¡£
º£²ó¤Î°ÍÍê¤Ï¡¢²ø¤·¤²¤Ê¥µ¥¤¥È¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÆæ²ò¤¥²¡¼¥à¤ÎÄ´ºº¤À¤Ã¤¿¡£Ä´ºº°÷¤Ç¤¢¤ëÊ¡Íè¤¢¤¶¤ß¤È»ßÌÚµÙÈþ¡Ê¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Ï¤³¤ÎÆæ²ò¤¥²¡¼¥à¤ò¼ÂºÝ¤Ë²ò¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥²¡¼¥à¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤¿Àè¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆæ²ò¤¥²¡¼¥à¤ò½ä¤ë¿¿Áê¤Ï¨¡¨¡¡©¡×
¤É¤¦¤ä¤é¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÆæ¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤é¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ»ö¾Ý¤Îà²òÂÎá¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤À¡£
º£Åß¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ÌÀ³Î¤Ê³«ºÅÆüÄø¤ÏÌ¤Äê¡£²ñ¾ì¤Ï¡Ö¡©¡©¡©¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤ÊÆæ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡©¡¡º£¤«¤é¥É¥¥É¥¤·¤ÆÂÔ¤È¤¦¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ËÀè¶î¤±¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤â
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ËÀè¶î¤±¡¢11·î6Æü¡Á24Æü¤Î´ü´Ö¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¥°¥Ã¥º¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²È¤Ç¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÈÆæ²ò¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÆæ¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢¡Ö²ö²°¾Äver¡ÊÆæÀ©ºî¡§ArQ¡Ë¡×¡ÖÊ¡Íè¤¢¤¶¤ß¡õ¥¸¥ã¥¹¥ß¥óver¡ÊÆæÀ©ºî¡§Í©¼Â±¡¡Ë¡×¡Ö¥È¥·¥«¥¤¤¯¤óver¡ÊÆæÀ©ºî¡§S¡¥I¡¥M¡¥¡Ë¡×¤Î3¼ïÎà¡Ê³Æ1650±ß¡¢ÀÇ¹þ¡Ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦Ææ²ò¤¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
ÏÓ¤Ë³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ÎÆæ¤Î²òÌÀ......¤¤¤äà²òÂÎá¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥Ê¥¾¥È¥¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¡×¡Ê1100±ß¡¢ÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¤â¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ææ²ò¤¤¬¡£Ææ¤ò²ò¤¤¤¿¤é¡¢WEB¤ÇÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢Á´3¼ïÎà¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê³Æ1760±ß¡¢ÀÇ¹þ¡Ë¤ä¡¢Ææ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Á´4¼ï¤Î²ò¤±¤ë¡Ö¥Ê¥¾¥È¥T¥·¥ã¥Ä¡×¡Ê³Æ4950±ß¡¢ÀÇ¹þ¡Ë¤Ê¤É¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¥°¥Ã¥º¤Ï¡Ö³¹Êâ¤°ÛÊ¹Ä´ººÏ¿ ¤¼¤Ò¡¢³È»¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Î¥¥Ã¥ÈÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤ä³Æ¼ïÆæ²ò¤Å¹ÊÞ¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¥ç¥Ã¥×Åù¤Ç¤âÈÎÇäÍ½Äê¤À¡£