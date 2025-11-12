宮崎あおいが“密かにこだわり続けていること”に広瀬すず「神様ですね（笑）」
女優の宮崎あおい（39歳）が、マクドナルドの新CM「マックフルーリー『寄り道マック ホリデーの寄り道』篇」に出演。11月18日より放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“密かにこだわり続けていること”について語った。
ホリデーシーズンの買い物を終え、バスで帰宅中の広瀬すず（27歳）と宮崎あおいの仲良し姉妹。広瀬の提案で降車ボタンを押して向かったのはマクドナルド。店内で期間限定の「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」をぐるぐるとかき混ぜて、PUFFYの名曲「これが私の生きる道」本人歌唱の替え歌を口ずさみながら、今だけの“ホリデーマックフルーリー”を“寄り道マック”で姉妹仲良く楽しむ様子を描いた。2人が演じている姉妹の子ども時代を想起させるやりとりにも注目だ。
撮影後のインタビューで“密かにこだわり続けていること”を聞かれた宮崎は「なんでも“ポジティブ変換”しています」と回答。
そして「どんなことが起こっても全部ポジティブに自分の中で変えて、『このアクシデントが起こって時間が遅れちゃったけど、それによって何かを回避できたはず』とか『何かいい方向に転がったはず』とか、日常の全部をそうしています」と話し、広瀬は「神様ですね（笑）。ちょっと見習いたいと思います」とコメント。
宮崎は「そうすると、すごく毎日が楽しいなと思って。なんか幸せに過ごせるなと思っています」と語った。
ホリデーシーズンの買い物を終え、バスで帰宅中の広瀬すず（27歳）と宮崎あおいの仲良し姉妹。広瀬の提案で降車ボタンを押して向かったのはマクドナルド。店内で期間限定の「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」をぐるぐるとかき混ぜて、PUFFYの名曲「これが私の生きる道」本人歌唱の替え歌を口ずさみながら、今だけの“ホリデーマックフルーリー”を“寄り道マック”で姉妹仲良く楽しむ様子を描いた。2人が演じている姉妹の子ども時代を想起させるやりとりにも注目だ。
そして「どんなことが起こっても全部ポジティブに自分の中で変えて、『このアクシデントが起こって時間が遅れちゃったけど、それによって何かを回避できたはず』とか『何かいい方向に転がったはず』とか、日常の全部をそうしています」と話し、広瀬は「神様ですね（笑）。ちょっと見習いたいと思います」とコメント。
宮崎は「そうすると、すごく毎日が楽しいなと思って。なんか幸せに過ごせるなと思っています」と語った。