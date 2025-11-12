広瀬すず「心臓バクバク」突然“ひとりで台本10ページ分”のリハ始まり大ピンチ…
女優の広瀬すず（27歳）が、マクドナルドの新CM「マックフルーリー『寄り道マック ホリデーの寄り道』篇」に出演。11月18日より放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“今では笑って話せる過去の出来事やアクシデント”について語った。
ホリデーシーズンの買い物を終え、バスで帰宅中の広瀬すずと宮崎あおい（39歳）の仲良し姉妹。広瀬の提案で降車ボタンを押して向かったのはマクドナルド。店内で期間限定の「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」をぐるぐるとかき混ぜて、PUFFYの名曲「これが私の生きる道」本人歌唱の替え歌を口ずさみながら、今だけの“ホリデーマックフルーリー”を“寄り道マック”で姉妹仲良く楽しむ様子を描いた。2人が演じている姉妹の子ども時代を想起させるやりとりにも注目だ。
撮影後のインタビューでは、「『昔、お姉ちゃんのいちご取ったことある人〜！』『は〜い！ いま返します』など、姉妹ならではの会話が楽しい新CMですが、今では笑って話せる過去の出来事やアクシデントなどありましたらお聞かせください」と質問を受ける。
これに広瀬は「セリフを覚えた上でリハーサルをする（撮影）現場があったのですが、リハーサルをやったから、その日はもうそれ（リハーサル）しか撮らないと思っていたんです。そうしたら、ひとりで（台本）10ページ分くらい話す（別の）シーンのリハーサルは現場でみたいなことが小さい文字で書いてあって…気づかなくて。現場に行ったらみんな話し始めて『何のシーンだ…これは！？』って（苦笑）」と大ピンチに。
ただ、「段取りだけは（台本を）持ったままやらせてもらってすぐにバーっと覚えて、普通の顔をしてやり過ごした」そうで、「あれはバクバクって心臓の音が聞こえるくらい焦りました。『こんなにしゃべるのにこの子覚えてきてないんだ？』みたいな感じになってしまって。もはや笑ってもらえなかったんです。でも逆にそれでスイッチが入って『絶対覚えてやる！』と思って、5分か10分くらいで覚えたんです。あれは鳥肌立つくらい緊張しました」と語った。
