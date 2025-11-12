広瀬すずが“密かにこだわり続けていること”、自分を保つためもすごく役立っている
女優の広瀬すず（27歳）が、マクドナルドの新CM「マックフルーリー『寄り道マック ホリデーの寄り道』篇」に出演。11月18日より放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“密かにこだわり続けていること”について語った。
ホリデーシーズンの買い物を終え、バスで帰宅中の広瀬すずと宮崎あおい（39歳）の仲良し姉妹。広瀬の提案で降車ボタンを押して向かったのはマクドナルド。店内で期間限定の「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」をぐるぐるとかき混ぜて、PUFFYの名曲「これが私の生きる道」本人歌唱の替え歌を口ずさみながら、今だけの“ホリデーマックフルーリー”を“寄り道マック”で姉妹仲良く楽しむ様子を描いた。2人が演じている姉妹の子ども時代を想起させるやりとりにも注目だ。
撮影後のインタビューで“密かにこだわり続けていること”を聞かれた広瀬は「撮影で（生活が）昼夜逆転していたり、朝から晩まで1日中外でお仕事していたりして、早く寝なきゃって思うんですけど……ここ最近は、朝5時とかに撮影が終わっても1時間弱は自分の『ふ〜』っていう時間を作ろうと思って」とコメント。
そして「息抜きというか。ちょっと1本だけドラマを見たり、湯船（に浸かる）とか、自分でリセットする時間を最近は作っています。それは自分を保つためにもすごく役立っているような気がしています」と語った。
