広瀬すず「いつかは行ってみたい…」どんどん“行きたい欲”が高まっているイベント
女優の広瀬すず（27歳）が、マクドナルドの新CM「マックフルーリー『寄り道マック ホリデーの寄り道』篇」に出演。11月18日より放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“ホリデーシーズンにやりたいこと”を語った。
ホリデーシーズンの買い物を終え、バスで帰宅中の広瀬すずと宮崎あおい（39歳）の仲良し姉妹。広瀬の提案で降車ボタンを押して向かったのはマクドナルド。店内で期間限定の「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」をぐるぐるとかき混ぜて、PUFFYの名曲「これが私の生きる道」本人歌唱の替え歌を口ずさみながら、今だけの“ホリデーマックフルーリー”を“寄り道マック”で姉妹仲良く楽しむ様子を描いた。2人が演じている姉妹の子ども時代を想起させるやりとりにも注目だ。
撮影後のインタビューでは「毎年ホリデーシーズンに必ずやること、または『今年こそはやりたい』と思っていることはありますか？」と質問を受け、広瀬は「いつかクリスマスマーケットに行ってみたいんです…海外のとか」と回答。
そして「行っている人が私のまわりには多くて、毎年そういう話を聞いて、どんどん“行きたい欲”が高まっていて。『いつかは行ってみたいな〜』って、ずっと思っています（笑）」と語った。
