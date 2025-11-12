宮崎あおい、クリスマスに「今年も来年もずっとできたらいいな」と思うこと
女優の宮崎あおい（39歳）が、マクドナルドの新CM「マックフルーリー『寄り道マック ホリデーの寄り道』篇」に出演。11月18日より放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“毎年ホリデーシーズンに必ずやること”を語った。
ホリデーシーズンの買い物を終え、バスで帰宅中の広瀬すず（27歳）と宮崎あおいの仲良し姉妹。広瀬の提案で降車ボタンを押して向かったのはマクドナルド。店内で期間限定の「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」をぐるぐるとかき混ぜて、PUFFYの名曲「これが私の生きる道」本人歌唱の替え歌を口ずさみながら、今だけの“ホリデーマックフルーリー”を“寄り道マック”で姉妹仲良く楽しむ様子を描いた。2人が演じている姉妹の子ども時代を想起させるやりとりにも注目だ。
撮影後のインタビューで、“毎年ホリデーシーズンに必ずやること”を聞かれた宮崎は「クリスマスの時は毎年クリスマスパーティーをしています」と回答。
そして「たくさん人が集まってビンゴをするのですが…中身が見える袋にプレゼントを入れてみんなで集まって、ビンゴが当たった人から選んでいきます。それが毎年の楽しみであり、『みんなが今年も1年元気に過ごせたね』と確認の時間にもなっていて、また今年も来年もずっとそれができたらいいなと思います」と語った。
ホリデーシーズンの買い物を終え、バスで帰宅中の広瀬すず（27歳）と宮崎あおいの仲良し姉妹。広瀬の提案で降車ボタンを押して向かったのはマクドナルド。店内で期間限定の「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」をぐるぐるとかき混ぜて、PUFFYの名曲「これが私の生きる道」本人歌唱の替え歌を口ずさみながら、今だけの“ホリデーマックフルーリー”を“寄り道マック”で姉妹仲良く楽しむ様子を描いた。2人が演じている姉妹の子ども時代を想起させるやりとりにも注目だ。
そして「たくさん人が集まってビンゴをするのですが…中身が見える袋にプレゼントを入れてみんなで集まって、ビンゴが当たった人から選んでいきます。それが毎年の楽しみであり、『みんなが今年も1年元気に過ごせたね』と確認の時間にもなっていて、また今年も来年もずっとそれができたらいいなと思います」と語った。