【難解略語】「GHQ」が何の略か分かりますか？　小学校で習ったはずです…

突然ですが、「GHQ」の正式名称知っていますか？

日本語名称覚えていますか…？

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「連合国軍最高司令官総司令部」でした！

「GHQ」は「連合国軍最高司令官総司令部」の略。第二次世界大戦後に日本を占領・統治するために設置された組織です。

1945年、日本が太平洋戦争に降伏した後、東京・日比谷の第一生命ビルに本部が置かれ、アメリカを中心とする連合国軍の指令のもと、政治・経済・社会のあらゆる分野において日本の再建と民主化を指導しました。

最高司令官を務めたのはアメリカ陸軍のダグラス・マッカーサーで、彼の方針のもと戦前の軍国主義体制を解体し、平和国家としての新しい基盤づくりが進められました。

GHQの指導によって行われた主な改革には、日本国憲法の制定、教育制度の刷新、農地改革、財閥解体、労働組合の奨励などがあり、これらの改革は現代日本の社会構造や価値観の形成に大きな影響を与えました。GHQは1952年のサンフランシスコ講和条約発効とともにその役割を終えて日本は主権を回復しましたが、戦後の日本社会の出発点として今も歴史の中で重要な位置を占めています。

次回の難解略語もお楽しみに！

