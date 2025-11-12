¤¹¤Ù¤Æ¤¬±¢ËÅÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Ñ¡¼¥»¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¡×¤Î¶²ÉÝ¡Ä¡ÖJICA¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥óÏÀÁè¡×¤ÇÏª¸«¤·¤¿¡Ö¾ð¼å¡×¡Öº¹ÊÌ¼çµÁ¼Ô¡×Ã¡¤¤Î¹Ô¤¯Ëö
¥¥ã¥ó¥»¥ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤Ë
¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤È¤Î¸òÎ®¿ä¿Ê¤¬ÌÜÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö°ÜÌ±¼õ¤±Æþ¤ì³ÈÂç¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¸í¾ðÊó¤¬¹¤Þ¤ê¡¢Å±²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×»ö¶È¡½¡½¡£´Ø·¸¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ë¹³µÄ¤ÎÍò¤¬¿á¤¹Ó¤ì¡¢¡Ö²áÂç¤ÊÉéÃ´¤¬À¸¤º¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÊJICAÍý»öÄ¹¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤ÎÈ¯¸À¡Ë¤³¤È¤¬¼ç¤ÊÍýÍ³¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸í¾ðÊó¤ò¤¦¤Î¤ß¤Ë¤·¤¿¿Í¡¹¤ÎÄ¾ÀÜ¹ÔÆ°¤¬±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥½¤Î¾ðÊó¤ò¿®¤¸¤ÆÁû¤®Î©¤Æ¤ë¿Í¡¹¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÖÀ®¸ùÂÎ¸³¡×¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ê¡¢À¯ÉÜ¤ä¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ïº£¸å¾ðÊóÈ¯¿®¤ÎÊýË¡¤ò´Þ¤á¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤ÎÈ¿¶Á¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤¤ïÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬³¤³°¤«¤é¤Î±Æ¶Á¹©ºî¤Ç¤·¤¿¡£10·î6ÆüÉÕ¤ÎÆü·Ð¿·Ê¹ÅÅ»ÒÈÇ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥í¥·¥¢¡Ø¹ñºÝ¶¨ÎÏ¡Ù¤ÇÆüËÜ¤Ë¾ðÊóÁàºî ÅÓ¾å¹ñ»Ù±ç¡¢SNS¤ÇÈãÈ½¤¢¤ª¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Îµ»ö¤Ç¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢¥¹¥×¡¼¥È¥Ë¥¯¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËJICA¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Ø¤Î»Ù±ç¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÉÇä¿·Ê¹¤â10·î8ÆüÉÕ¤ÎÄ«´©¤Ç¡ÖÏª¡¢SNS¤ÇÂÐÆü¾ðÊóÀï ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç½ä¤ê ÈãÈ½Åê¹ÆµÞÁý¡×¤È¤¤¤¦Æ±ÍÍ¤ÎÀ¯ÉÜÊ¬ÀÏ¤Îµ»ö¤ò¸åÄÉ¤¤¤Ç½Ð¤·¡¢¡Ö¥¹¥×¡¼¥È¥Ë¥¯ÆüËÜ¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢¡ØODA¡ÊÀ¯ÉÜ³«È¯±ç½õ¡Ë¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡Ù¡Ê4·î7Æü¡Ë¡¢¡Ø³¤³°»Ù±ç¤Ê¤ó¤«Á´Éô¤ä¤á¤Æ¹ñÆâ¤Ë¡Ù¡ÊÆ±9Æü¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤ò¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Åê¹Æ¤Ï¡¢¿ÆÏªÅª¤Ê¼çÄ¥¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆSNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿¡×¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
JICA¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿´¶¤¬¥í¥·¥¢¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ë¥¹¥×¡¼¥È¥Ë¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ªÌ¯¤Ë¾úÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¸«²ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×ÁûÆ°¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊóÁàºî¤Î»ºÊª¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¶¯¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢X¤Ê¤É¤ÎSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¤¿´ÖÈ´¤±¡×¤¬¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×ÁûÆ°¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ß¤¤¤ËÎ©¾ì¤ò¾ù¤é¤Ê¤¤ÉÔÌÓ¤ÊÏÀÀï¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡ÖÊÌ¤Î±Æ¶Á¹©ºî¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¼ê¤òÂß¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÀìÌç²È¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë±Æ¶Á¹©ºî¤Ë¾Ü¤·¤¤°ìÅÄÏÂ¼ù»á¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤Î´³¾Ä¤ÇÁÛÄê¤¬É¬Í×¤Ê5¹àÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(1)´³¾Ä¤Î±Æ¶Á¤ÎÉ¾²Á¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢´³¾Ä¤Î¾ÚÌÀ¤âÆñ¤·¤¤¡¢(2)¶áÇ¯¤Î´³¾Ä¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡¢(3)ÊóÆ»¤Ï²á¾ê¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡¢(4)²á¾ê¤ÊÊóÆ»¤Ï¼Ò²ñÉÔ°Â¤òÀú¤ë¡¢(5)Ë½Ïª¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëºîÀï¤â¤¢¤ë¡½¡½¤Ç¤¹¡Ê³¤³°¤«¤é¤Î´³¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÛÄê¤¹¤Ù¤5¤Ä¤Î¤³¤È¡¿2025Ç¯7·î17Æü¡¿INODS UNVEIL¡Ë¡£
¥Ñ¡¼¥»¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤Î¸ú²Ì
°ìÅÄ»á¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¥«¥Ê¥À¤ÎÏ¢Ë®Áªµó¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¤«¤é¤Î´³¾Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢³°¹ñ¤«¤é¤Î´³¾Ä¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¹ñÌ±¤¬³°¹ñ¤«¤é¤Î´³¾Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤ÈÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤¬ÁýÂç¤·¤¿¼ç¤Ê¸¶°ø¤¬¾ðÊóµ¡´Ø¤«¤é¤ÎÉÔ´°Á´¤Ê¥ê¡¼¥¯¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿ÊóÆ»¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉÔ´°Á´¤ÊÊóÆ»¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤ê¤ï¤±¡Öµ¶¤Î¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬À¯ÅÞ¤Î»Ù»ý³ÈÂç¤äÁªµó·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Ø¤ÎË½Ïª¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹ñ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤¬¿ª¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¸þ¤ËºîÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ñ¡¼¥»¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¡ÊPerception Hacking¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥»¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¡×¤È¤Ï¡¢µ¶¤Î¾ðÊó¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿»ö¼Â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤¿¤«¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬ÊóÆ»¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ³È»¶¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±Æ¶Á¹©ºî¤ò»Å³Ý¤±¤ëÂ¦¤¬Æ±ÍÍ¤Î¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò»Ø¤¹ÀìÌçÍÑ¸ì¤Ç¤¹¡£¡ÖñÙ¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£ñÙ¤µ¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¹þ¤Þ¤»¤ì¤Ð¤è¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈà¤é¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò²áÂçÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ø»ö¼Â¡Ù¤È¤¤¤¦³µÇ°¤½¤Î¤â¤Î¤ò¿¯¿©¤·¡¢Áªµó·ë²Ì¤ä¸ø¶¦µ¡´Ø¤Ø¤ÎÉÔ¿®¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ë¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊAdversarial Threat Report¡¿2024Ç¯5·î¡¿Meta¡Ë¡½¡½¤³¤ì¤Ï¥á¥¿¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¨ÂÐÅª¶¼°Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÎÊ¸¾Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤¿¿Í¡¹¤¬ÆÃÄê¤ÎÁÈ¿¥¤ò¹¶·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦Íý²ò¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¹½¿Þ¤Ç¤¹¡£
JICA¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×ÁûÆ°¤Î¤½¤â¤½¤â¤ÎÁ°Äó¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²ñ¹ç¤Ç¹ñÆâ4»Ô¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤ËÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£»³·Á¸©Ä¹°æ»Ô¤¬¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¡¢¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¤¬¥¬¡¼¥Ê¡¢ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤¬¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡¢°¦É²¸©º£¼£»Ô¤¬¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï±ê¾å¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Ë¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¯ÉÜ¤¬¡ÖÆüËÜ¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥¶¡Êºº¾Ú¡ËÀ©ÅÙ¤òÁÏÀß¤¹¤ë¡×¤È»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¸«²ò¤Ë´ð¤Å¤¯À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¸½ÃÏ»æ¡Ê¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡ÖPremium Times¡×¡¢¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¡ÖThe Tanzania Times¡×¡Ë¤â¤½¤ì¤ËÄÉ¿ï¤·¤Þ¤¹¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¹½ÁÛ¤¬¡Ö°ÜÌ±Â¥¿Ê¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤È¤Îµ¿ÏÇ¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢4»Ô¤Ë¤ÏÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¡Ö¸íÊó¡×
JICA¤Ï8·î¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¸½ÃÏ¤ÎÊóÆ»Åù¤Î¡ØJICA¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Î¤â¤È¤Ç»³·Á¸©Ä¹°æ»Ô¤¬¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¹ñ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ë¤È¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊµºÜ¤ä¡¢°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÂ¥¿Ê¡¢ÆüËÜ¤ÈÅö³º½ô¹ñ¤È¤Î±ýÍè¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Êºº¾Ú¤ÎÈ¯µëÅù¤ÎµºÜ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â»ö¼Â¤ËÈ¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢JICA¤ÎÄûÀµ¿½¤·Æþ¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¸«²ò¤Ê¤É¤â½¤Àµ¤µ¤ì¡¢³°Ì³¾Ê¤â°ÜÌ±Â¥¿Ê¤äÆÃÊÌ¤Êºº¾Ú¤ÎÈ¯µë¤ò¹Ô¤¦°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¡¦È¯¿®¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áû¤®¤Ï¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤°¤Ë¤Ï¼ýÂ«¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÄÂ¶â¤ÎÄãÌÂ¤ÈÊª²Á¤Î¹âÆ¤Ç¡ÖÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¡×¤Ë¸«¸þ¤¤â¤·¤Ê¤¤À¯¼£¤Ø¤ÎÊ°¤ê¤ä¡¢°ÜÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³´¶¤Ë²Ð¤¬ÅÀ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å¤Î·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¯ÉÜ¤ÎÁá¤È¤Á¤ê¤È¤â¤¤¤¨¤ëà¸íÊóá¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢BBC¤¬¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¯ÉÜ¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÌÚ¹¹ÄÅ¤Ëµï½»¤·¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤ò´õË¾¤¹¤ë¡¢¹âÅÙ¤Ê¥¹¥¥ë¤È³×¿·À¡¢ºÍÇ½¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥¶¤ÎÏÈ¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡×¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢³È»¶¤ÎÀª¤¤¤¬Áý¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ê¸½ºß¤Ï½¤ÀµºÑ¤ß¡Ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢°ìÈÌ»æ¤¬Êó¤¸¤¿¥ê¡¼¥¯¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ¯ÉÜÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤Ï¤«¤Ê¤ê°ãÏÂ´¶¤Î»Ä¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×ÁûÆ°¤È¤ÏÄ¾ÀÜ´ØÏ¢¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Î¾ðÊó¹©ºî¤Ë¤è¤êÈ¿JICA´¶¾ð¤¬¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¥ê¡¼¥É¤òÍ¶¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¯ÉÜ¤Îà¸íÊóá¤ä¤½¤ì¤ò¥½¡¼¥¹¤È¤·¤Æµ»ö¤òÈ¯¿®¤·¤¿BBC¤Î±Æ¶Á¤òÌµ»ë¤·¡¢³¤³°¤«¤é¤Î±Æ¶Á¹©ºî¤ò²áÂçÉ¾²Á¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
SNS¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î±Æ¶Á¹©ºî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÄêÄøÅÙ¤ÏÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ë¶Ã¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢²¾¤ËÈ¿°ÜÌ±´¶¾ð¤ò¤¢¤ª¤ë³¤³°¥Ë¥å¡¼¥¹¤äSNSÅê¹Æ¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢Â¿¿ô¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×ÁûÆ°¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¼¡¸µ¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¶Ú¤Î¤Á¤°¤Ï¤°¤Ê¸¡¾Ú·ë²Ì¤ÎÈ¯¿®¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÎ¢¤Ë²¿¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿¿´°Åµ´¤ò¾·¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤¬±¢ËÅÏÀ¤Ë¤Ê¤ë
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËñÙ¤µ¤ìÍÙ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Êª¸ì¤Ï¡¢°ÜÌ±¤ò¡ÖÆüËÜ¤ÎÃá½ø¤äÊ¸²½¤òÇË²õ¤¹¤ë¿Í¡¹¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÂ¾¼Ô²½¡ÊÆÃÄê¤Î½¸ÃÄ¤ËÈÝÄêÅª¤ÊÂ°À¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¡Ë¤¹¤ë¤Î¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×ÁûÆ°¤Ç°ÜÌ±¡ÊÀ¯ºö¡Ë¤ËÈ¿´¶¤ò¼¨¤·¤¿¿Í¡¹¤ò¡Ö¥ì¥¤¥·¥¹¥È¡×¡Ö¾ð¼å¡Ê¾ðÊó¼å¼Ô¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÂ¾¼Ô²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤³°¤«¤é¤Î±Æ¶Á¹©ºî¤¬¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×ÁûÆ°¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢±¢ËÅÏÀ¤Ø¤ÈÀÜ¶á¤·¤Þ¤¹¡£±¢ËÅÏÀ¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Î¥¸¥ç¥¼¥Õ¡¦¥æ¡¼¥¸¥ó¥¹¥¤Ï¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÇ§¼±ÏÀÅª¸¢°Ò¤¬¤Þ¤ÀÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·ëÏÀ¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿¿¼Â¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤³¤ì¤Ï±¢ËÅ¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤â±¢ËÅÏÀ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡Ø±¢ËÅÏÀÆþÌç Ã¯¤¬¡¢¤Ê¤¼¿®¤¸¤ë¤Î¤«¡©¡ÙËÌÂ¼µþ»ÒÌõ¡¢ºîÉÊ¼Ò¡Ë¡£
¥æ¡¼¥¸¥ó¥¹¥¤Ï¤½¤Î¹¥Îã¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤¬¥í¥·¥¢¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ2016Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤òÉÔÀµ¤ËÁàºî¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÀâ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥à¥é¡¼Êó¹ð½ñ¤Î¸øÉ½°ÊÁ°¤Ë¤Ï±¢ËÅÏÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¥à¥é¡¼¤Ë¤è¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤â¡¢º£¸åÅ¬ÀÚ¤ÊÇ§¼±ÏÀÅª¸¢°Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¹ð½ñ¤ÎÆâÍÆ¤¬Ê¤¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡¢±¢ËÅÏÀ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡×¤È¡ÊÆ±¾å¡Ë¡£
¤¤¤¯¤éÈ¿°ÜÌ±´¶¾ð¤ò¤¢¤ª¤ëSNS¤ÎÅê¹Æ¤¬µÞÁý¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¿Í¡¹¤Î¸ÀÆ°¤òÊÑ¤¨¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¿®Íê¤ËÂ¤ëÊ£¿ô¤ÎÄ´ººµ¡´Ø¤Ê¤É¤Î¸¡¾Ú¤ò·Ð¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÆ¬¤Î¼å¤¤ÁØ¤¬¥í¥·¥¢¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦±¢ËÅÏÀ¤ÎÇ§¼±¤Î°è¤ò½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¥Ñ¡¼¥»¥ó¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤Î¶²¤ë¤Ù¤Éû»ºÊª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«
¤«¤Ä¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡ÊNSC¡Ë¤Î¥í¥·¥¢¡¢¥Ð¥ë¥È³¤¡¢¥³¡¼¥«¥µ¥¹½ôÌäÂêÃ´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥Í¥®¡¼¹ñºÝÊ¿ÏÂ´ð¶â¤Î¥·¥Ë¥¢¥Õ¥§¥í¡¼¤Ç¤¢¤ë¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥ï¥¤¥ë¥É»á¤Ï¡¢³°¹ñ¤Ë¤è¤ëÇË²õ¹©ºî¤¬¹ñÆâ¤ÎÉÔËþ¤ò¤É¤ì¤Û¤ÉÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤â¡¢À¯ºö·èÄê¼Ô¤Ï¹ñÆâ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌ±¼ç¼çµÁ¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊFrom Panic to Policy: The Limits of Foreign Propaganda and the Foundations of an Effective Response¡¿2024Ç¯½Õ¡¿Texas National Security Review¡Ë¡£
·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡ÊOECD¡Ë¤¬ºÇ¶á¡¢22¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ¤Î¹ñÌ±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À©ÅÙ¤Ø¤Î¿®Íê¤Ï¡¢(1)À¯ºö·èÄê¥×¥í¥»¥¹¤Ø¤ÎÊ¿Åù¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¡¢ÆÃ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¿Í¡¹¡¢ÍµÊ¡¤Ç¤Ê¤¤¿Í¡¹¡¢¶µ°é¿å½à¤ÎÄã¤¤¿Í¡¹¡¢¾¯¿ôÇÉ¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎÊ¿Åù¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¡¢(2)¸Ä¡¹¤ÎÀ¯ºö·èÄê¼Ô¤¬¹ñÌ±¤Î·üÇ°¤Ë¤É¤ì¤À¤±ÉÒ´¶¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢(3)À¯ÉÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÉåÇÔ¡¢±ï¸Î¼çµÁ¤ÎÄøÅÙ¡¢ÆÃ¤ËÆÃÊÌÍø±×ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ëÀ¯ÉÜ¤Î¾¸°®¤ä¥í¥Ó¡¼³èÆ°¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ÎÇ§¼±¡½¡½¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Áºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥ë¥É»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÂÐ½è¤¬´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢³°¹ñ¤Ë¤è¤ëÇË²õ¹©ºî¤Î»î¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ëËÉ±Òºö¤È¤·¤ÆÈ¿¼ÍÅª¤Ç·³»öÅª¤ÊÀ¯ºöÂÐ±þ¤ò¤È¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯ºö·èÄê¼Ô¤Ï¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¤³¤ì¤é¤Î¹ñÆâÍ×°ø¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤Ù¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¤ª¤½¤é¤¯ÃÏÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ëºÇ¤âÅ¬ÀÚ¤Ê½èÊýäµ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢°ÙÀ¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¹ñÌ±¤Î¶¯¤¤ÉÔ°Â¤äÉÔËþ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÂç¤·¤ÆÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦»ö¾Ý¤ò°ìÎ§¤Ë¡Ö³°¹ñ¤Î±Æ¶Á¹©ºî¤Î¤»¤¤¡×¤È¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¹¥ÅÔ¹ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂ¦¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡ÊÎã¤¨¤Ð¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤ÇÊñ³çÅª¤Ê³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯À¯ºö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¡Ë¡£¤½¤â¤½¤â¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥àÀ¯ÅÞ¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÙÀ¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¤â¼ª¤¬ÄË¤¤ÏÃ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤âÀ»¿Í·¯»Ò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¼Ô¤ò°ÛË®¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¸«¤Ê¤·¡¢°Ëâ²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤·¤°¤µ¤Ï¡¢¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯¼«¸Ê¤ÎÀµÅöÀ¤Ç¤¤ë¸úÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÊ¸²½Æ®Áè¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£Æ®Áè¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Î¿Í¡¹¤òÎô°Ì¤ËÃÖ¤¡¢¿Í´ÖÀ¤ÎÌäÂê¤Ëâä¾®²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë´í¸±¤Ê¾×Æ°¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡§¡Ö°ÜÌ±À¯ºö¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¯ÉÜ¤Î¡Ö¸ÀÍÕÍ·¤Ó¡×¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¡Ä¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬Êó¤¸¤Ê¤¤¡ÖÈ¿ÂÐ¥Ç¥â¡×¤¬É½¤·¤¿¡ÖÉÔËþ¤ÎÀµÂÎ¡×
¡Ö°ÜÌ±À¯ºö¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¯ÉÜ¤Î¡Ö¸ÀÍÕÍ·¤Ó¡×¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¡Ä¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬Êó¤¸¤Ê¤¤¡ÖÈ¿ÂÐ¥Ç¥â¡×¤¬É½¤·¤¿¡ÖÉÔËþ¤ÎÀµÂÎ¡×