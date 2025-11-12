ガソリン、軽油の「暫定税率廃止がメリットになる」銘柄6選…意外な企業が急浮上か？

「暫定税率」廃止でガソリン価格低下、その恩恵は…

ガソリン税とは、ガソリンの販売時に課される税金で、道路整備や維持管理の財源として活用されることを主な目的としています。また、環境対策やエネルギー消費の抑制といった役割も担っています。 ガソリン1リットルあたりの現在の税率は以下の通りです。ガソリン税には消費税（10%）が課されるため、ガソリン価格には「二重課税」の問題が指摘されています。

暫定税率はその名の通り「時限的に設定される税率」であり、1974年に導入されました。自動車の数が急増し、それに伴い道路整備のニーズも高まったことから、使途は道路整備でした。2010年3月に廃止されましたが、同年4月から同額の「特定税率」が導入され、実質維持されたため「旧暫定税率」とも呼ばれます。2009年には使途も一般財源になり、特定されていません。この記事では「暫定税率」と表記します。

暫定税率は2024年12月に自民・公明・国民民主の3党が高騰する原油価格と物価高を背景に廃止に合意しました。高市政権発足後、与野党6党で2025年12月末での廃止で合意しています。

軽油を利用する場合は「軽油引取税」という名の地方税が課せられます。

税構造は以下の通りです。

暫定税率部分は2026年4月1日に廃止することが合意されています。当面は軽油補助金の引き上げが実施されます。

暫定税率廃止はガソリン・軽油販売価格の低下を意味します。電気自動車の普及、ガソリン車の燃費向上、自動車保有台数が減少してきているという事情を考慮してもなお、ガソリン価格低下の恩恵を受ける上場企業は少なくないでしょう。

それならばその恩恵を受ける上場企業は、ヤマトHD（東プ：9064）やSGHD(東プ：9143)といった物流陸運業と考えるのは日本株市場のプレイヤーなら誰でも思いつくことでしょうから、すでに資金流入が起きているかもしれません。よって、この記事では敢えて最初に思い浮かびにくいと考える銘柄をご紹介します。

バス事業では日本一の車両を保有

■日本一のバス車両保有 西日本鉄道（東プ：9031）

いわゆる「西鉄」です。福岡を拠点とする大手私鉄です。運輸、物流、不動産、流通、物流、ホテル運営といったいくつかの事業を持っていますが、物流と運輸業で売上高の約半分を占めます。

物流の大半は国際物流のため、国内のガソリン価格低下の恩恵はそれほど大きくないでしょう。

しかし、バス事業とタクシー事業で運輸業の売上高の約65％を占め、特にバス事業ではグループ全体で約2,600台とバス事業では日本一の車両を保有しているので、その燃料であるガソリンの価格低下はバス事業の営業利益を押し上げる要因になると考えます。

2024年以降は運賃改定を実施しており、ガソリン価格低下との相乗効果で、2026年3月期以降のバス事業の業績向上が見込まれます。

■東日本最大のバス会社の利益を享受 小田急電鉄（東プ：9007）

首都圏を営業エリアとする大手私鉄であることはご存知の方が多いでしょう。

同社は東日本最大のバス専業会社である神奈川中央交通（東プ：9081）の44％超を保有する大株主であり、持分法適用会社にしています。

持分法適用会社とは通常議決権の20％超、50％未満を保有し、保有企業（親会社）は、当期純利益のうち、投資企業の持分比率分を保有企業の利益に加算します。損失の場合は差し引きます。つまり、神奈川中央交通の純利益の44％は小田急電鉄の純利益になります。

神奈川中央交通の2026年3月期業績予想は、前年度比で芳しくありませんが、2027年3月期にはガソリン価格低下の恩恵を受けるでしょう。

神奈川中央交通は時価総額が450億円程度の小型株ですが、小田急電鉄は約6,000億円と規模が大きく、流動性も高いです。

また、小田急電鉄自体も小田急バス、箱根登山バスなどバス会社数社を抱えており、ガソリン価格低下の恩恵を直接享受できる企業です。

有価証券報告書から削減コストを算出

■保有車両が約17,000台 福山通運（東プ：9075）

広島県福山市に本社を置く大手運送会社です。売上高の約8割を貨物輸送事業で得ています。2025年3月期末で、国内に391拠点を置き、車両台数合計は約17,000台です。

福山通運の有価証券報告書には「燃料の購入量及び使用量」が掲載されています。2025年3月期の軽油の使用量は119,905キロリットルです。軽油の暫定税は17.1円/Lですが、2022年から補助金があり、2024年1月からの補助は10円/Lです。よって暫定税廃止による恩恵は7.1円/L低下すると、単純計算で約8.5億円のコスト低下を見込めます。2025年3月期の営業利益が約74億円ですから、8.5億円程度のコスト低下は1割以上営業利益が改善することになり、軽油引取税廃止の業績へのプラス寄与が大きいと考えます。

軽油引取税の廃止のプラス寄与は2026年以降に現れると考えると、2027年3月期の業績向上を期待できる銘柄です。

PBRが0.5倍程度でかなり低い水準です。

■ラストワンマイル物流を担う AZ-COM丸和ホールディングス（東プ：9090）

埼玉県吉川市に本社を置く物流サービス会社です。物流センター業務をコアとするサードパーティ・ロジスティクス（3PL）業務を営み、その中でも小売業を中心としたEC物流、低温食品物流、医薬・医療物流に特化しています。「桃太郎便」は同社の傘下企業である(株)丸和運輸機関が運営しています。

2017年にアマゾンジャパン合同会社と提携し、Amazonの配送業務を請け負う「デリバリープロバイダ」を営んでいます。Amazonの倉庫から最終配送をする「ラストワンマイル」を支えています。暫定税率廃止は輸送コスト削減に直結する要素だと考えています。

他の主要顧客はヤマト運輸、マツキヨココカラ＆カンパニー、コープみらいなどです。

ROEがヤマトHDやSGHDよりも高い水準であることを付け加えておきます。

言われてみれば「確かに」と思う2つの企業

■作るだけではなく走らせる必要もある トヨタ自動車（東プ：7203）

言わずと知れた世界最大の自動車メーカーです。

トヨタ自動車に限らず、メーカーは製品を作ってすぐ販売できるかといえば、そうではありません。

製品のテストが必要です。

自動車であれば、テストのために走らせる必要があります。自動車を走らせるためには燃料が必要です。必ずしもガソリンエンジン車だけではありませんが、現在でも販売台数の多くはガソリンを使用する製品です。

そこで、トヨタ自動車がテスト走行に使うガソリン量を推定してみました。

ガソリン暫定税率廃止は日本国内のみの話ですので、国内生産台数のみを対象とします。およそ400万台です。

1台当たりの燃費を15km/L、テスト走行距離を30kmと仮定すると、ガソリン暫定税率廃止で減るテスト走行燃料費はおよそ1.2億円です。当期純利益が3兆円近い企業では、小銭のような金額になりました。

ただ、これでがっかりすべきではないでしょう。

完成した車を販売拠点まで運ぶのにもガソリンを消費するでしょうし、ガソリン価格の低下は自動車販売そのものにプラス寄与する要素だとも考えます。

完成車メーカー各社とも製品テストや完成品の輸送プロセスは同じですが、ガソリン消費量は販売台数に比例する要素ですので、ここでは最大のメーカーであるトヨタ自動車に触れておきます。

■工事現場には車両がたくさんあるから 鹿島（東プ：1812）

国内最大手のスーパーゼネコンです。

言われれば「確かに」と思わされますが、建設工事現場では車両をたくさん使います。それらの車両は当然燃料が無ければ動きません。よって、建設業は燃料費が売上高の5%〜10％程度と言われ、決して無視できない規模です。暫定税率廃止の恩恵を受ける産業と言っていいでしょう。

鹿島はスーパーゼネコンの中では海外売上高が高い企業ですが、売上高そのものの規模が他社より大きいため、国内売上高も高いということで一銘柄選ぶなら鹿島としました。仮に国内売上高の7％が燃料費だとすると、2025年3月期の燃料費は約1,260億円と推定されます。車両の種類によって暫定税率廃止の恩恵が異なりますので、均して1割程度減少すると想定すると、120億円程度のコスト削減を期待できると考えます。

