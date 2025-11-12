【UCC新商品】水淹れコーヒーの味わいが楽しめる”甘くないカフェラテ”が新発売♪

2025年10月13日(月)より、UCC上島珈琲から「UCC Cold Brew」ブランドの新商品「UCC Cold Brew Non Sweet LATTE PET500ml」が発売!砂糖不使用でコーヒーの苦み・香りとミルク感を楽しめるノンスイートラテです。手軽に水淹れコーヒーが楽しめるUCCの新商品は全国のコンビニエンスストア、量販店、オンラインストアで発売されています♪

アイスコーヒーの新定番♪

価格：240円（税抜）

“UCC Cold Brew”ブランドは2018年から発売されていて”水淹れコーヒー”をコンセプトに、苦味・雑味のない、レギュラーコーヒー本来の香りや味わいをカジュアルに楽しめるブランドになっています♪2025年3月に”Cold Brewとしてのおいしさ”であるすっきりとした後味をさらに追求し改良されたんとか。

UCC Cold Brew BLACK PET500ml

雑味を抑えてすっきりした酸味とまろやかな味わいのブラックコーヒー。

UCC Cold Brew LATTE PET500ml

優しい甘みが広がり、軽やかなミルク感が味わえるアイスカフェラテ。そして今回、「UCC Cold Brew」ブランドに「Non Sweet LATTE」が加わります!

パッケージは…



ラベルはグリーンがベースになっていて、甘くないラテをイメージしてデザインされています。

フルーティさのあるコーヒー豆を配合していて、レギュラーコーヒー100%、香料無添加のノンスイートラテ。水で丁寧にじっくりゆっくり抽出することで、コーヒーの雑味が少なく、香りが豊かなコーヒーの風味が味わえる”水淹れコーヒー”です!

そこに牛乳が合わさることでコーヒーの苦みが優しくなり、まろやかな味わいになっています♪そして砂糖不使用なので甘さがなく、すっきりした後味に仕上がっています。

まろやかなコーヒーの味わいにミルクのバランスが良く、すっきりした後味でとても飲みやすかったです!コーヒーがお好きな方はぜひ飲んでみてください♪

商品情報



UCC Cold Brew Non Sweet LATTE PET500ml

・容量：500ml

・希望小売価格：240円（税抜）

・発売日：2025年10月13日（月）

・発売エリア：全国のコンビニエンスストア、量販店、オンラインストアを中心としたチャネル

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。