À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ò»Ù¤¨¤ë16¿Í¤Î¾Ð´é¤È¾ðÇ®¡¡bluelegends¡ØBeyond The Blue¡ÙÈ¯Çä¤Ø
¡¡ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¸ø¼°¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Áー¥à¡Öbluelegends¡Ê¥Ö¥ëー¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡Ë¡×¤Î¸ø¼°¼Ì¿¿½¸¡Øºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¸ø¼°¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Áー¥àbluelegends¼Ì¿¿½¸ Beyond The Blue¡Ù¤¬¡¢12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä46 ²ÏÅÄÍÛºÚ¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤ÁÇÅ¨¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡×¥°¥ëー¥×¤È¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡Ù¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë
¡¡bluelegends¤Ï¥Ù¥ëー¥Ê¥Éー¥à¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¥Õ¥¡¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Áー¥à¤È¥Õ¥¡¥ó¤Îå«¤ò¤Ä¤à¤°¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¸ø¼°¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Áー¥à¡£2025¥·ー¥º¥ó¤ÇÁÏÀß15Ç¯ÌÜ¡¢16¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Jazz¤äHip Hop¤ò¼çÂÎ¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥À¥ó¥¹¤È¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ÆÃÄ§¡£
¡¡bluelegends¤Î¸ø¼°¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¡£»£±Æ¤Ï¥Ù¥ëー¥Ê¥Éー¥à¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¡£¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¥Õ¥¡¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Áー¥à¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°Èà½÷¤¿¤Á¤Î¡È15Ç¯ÌÜ¤Îº£¡É¤ò¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÁÇ´é¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¼Ì¿¿½¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î°áÁõ¤Ç¤Î¥¯ー¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤Ç¡¢¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡£bluelegends¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ØBeyond The Blue¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥Áー¥à¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ー¥«¥éー¤Î¡ãÀÄ¡ä¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¡ã¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Ø¡ä¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÀÄ¤Î¤½¤ÎÀè¡É¤Ë¤¢¤ë¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ©Àï¤ò¡¢°ìËç°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¾ðÊó¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸À½ºî¤Î¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¤«¤é12·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¿·½÷À»ï¡ØDIGVII¡Ê¥Ç¥£¥°¡Ë¡ÙÁÏ´©3¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡¦23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÅÔÆâ¤Ç¤Î½ñÅ¹È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥ÈÆÃÅµÉÕ¤¤ÎÍ½Ìó¤Ï³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÀ¸¼Ì¿¿¡¦³¨ÊÁ4¼ï¤Î¤¦¤Á1Ëç¤¬¥é¥ó¥À¥àÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë