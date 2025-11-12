¡ÎÊ¡²¬¸©¡Ï¶åÂçÀ¸¤¬¡Ö°Ø»Ò¤Î¤¬¤Ã¤³¤¦¡×Å¸¡¡11·î14Æü¤«¤éÊ¡²¬»Ô¡¢±Ê°æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó³èÍÑ¡¡¼«Í³¤Ê²ò¼áÂ´¶È¼°¤Ë¸«Î©¤Æ¤ë
¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë°Ø»Ò¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿±Ê°æ·ÉÆó¤µ¤ó¡Êº´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô½Ð¿È¡¢ºòÇ¯76ºÐ¤Ç»àµî¡Ë¤Î¼ý½¸ÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¤ò¡¢¶å½£Âç¤Ç·Ý½Ñ¹©³Ø¤òÀì¹¶¤¹¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬³«¤¯¡£14¡Á18Æü¤ËÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶è¾ëÆâ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥«¥Õ¥§¥Õ¥¯¥ª¥«¤Ç¤¢¤ë¡Ö°Ø»Ò¤Î¤¬¤Ã¤³¤¦¡×¤À¡£±Ê°æ¤µ¤ó¤¬À¤³¦Ãæ¤«¤é¤è¤ê¤¹¤°¤Ã¤¿1300µÓ¤«¤é¡¢³ØÀ¸¤¬¸·Áª¤·¤¿µ®½Å¤Ê°Ø»Ò¤Î¿ô¡¹¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£
¡¡¶åÂç·Ý½Ñ¹©³ØÉô¡¦Âç³Ø±¡·Ý½Ñ¹©³ØÉÜ¤ÎÈøÊýµÁ¿Í¸¦µæ¼¼¤Î14¿Í¤¬¡¢10·î¤«¤é¼ø¶È¤ÎÃæ¤ÇÆâÍÆ¤ä²ñ¾ì¹½À®¡¢¹ðÃÎÍÑ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡±Ê°æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é1¿Í1µÓ¤º¤ÄÁª¤ó¤À°Ø»Ò¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ËÉÙ¤ß¡¢µ¡Ç½Èþ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï°Ø»Ò¤Ë¡Ö¿Í³Ê¡×¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤Î°Ø»Ò¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤òÁÛÁü¤·¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿²ñ¾ìÆâ¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°Ø»Ò¤Ë¤ÏÍèÎò¤äÆÃÄ§¡¢°õ¾Ý¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÀ®ÀÓÉ½¡×¤òÉÕ¤±¤ë¡£°Ø»Ò¤Î¸ÄÀ¤ò¸«¤Ä¤á¡¢ºî¤ê¼ê¤Î»×ÁÛ¤ä»þÂå¤Î¶õµ¤¤âÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡°Ø»ÒÅ¸¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ê°æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î·Ñ¾µ³èÆ°ÃÄÂÎ¡ÖK¡õDESIGN¡¡COLLECTION¡×¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤ò¼çºË¤¹¤ë¶åÂçµÒ°÷¹Ö»Õ¤Î»³ÅÄÆØµ®¤µ¤ó¡£¡Ö¼¡Âå¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´¤¦¼ã¤¤»ëÅÀ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¼«Í³¤Ç¿·¤·¤¤°Ø»Ò¤Î²ò¼á¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡±Ê°æ¤µ¤ó¤ÏÊ¡²¬»Ô¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëËµ¤é¡¢°Ø»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óÀ½ÉÊ¤ò¼ý½¸¡£1997Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¡Ö²È¶ñÂç¾Þ¡×¤òÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æþ¾ìÌµÎÁ¡£17Æü¤ÏµÙ¤ß¡£²¬Éô¤µ¤ó¡áokabe.sakuka.484@s.kyushu-u.ac.jp
¡¡¡Ê±öÅÄË§µ×¡Ë
