¡ÎÂçÊ¬¸©¡ÏÏ¢Ìë¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°Ç®Àï¡¡ÆüÅÄ»Ô¤Ç¿å¶¿ÇÕÂç²ñ¤¬³«Ëë
¡¡¡Ö¿å¶¿ÇÕÁèÃ¥Âè41²ó¿¦°è¡¦¥°¥ë¡¼¥×¿ÆÁ±¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°Âç²ñ¡×¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¸å±ç¡Ë¤¬¡¢ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô»°ËÜ¾¾¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¡ÖÆüÅÄ¥¢¥¹¥È¥í¥Ü¥¦¥ë¡×¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿¦¾ì¤ÎÃç´Ö¤äÍ§¿ÍÆ±»Î¡¢²ÈÂ²¤È¤¤¤Ã¤¿3¿Í¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢ÂÐ¹³Àï¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò¶¥¤¦Âç²ñ¤Ç11Æü¸½ºß¡¢Ìó150¥Á¡¼¥à¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£Ï¢ÌëÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î3¿Í¤¬·×7¥²¡¼¥à¡Ê1¿Í³Æ2¥²¡¼¥à¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç1¥²¡¼¥à¡Ë¤ò¥×¥ì¡¼¡£¥¹¥³¥¢¤ò¹ç·×¤·¡¢¿¦°èÉôÌç¤È¥°¥ë¡¼¥×ÉôÌç¤Ç½ç°Ì¤ò·è¤á¤ë¡£12·î6Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¶õ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÆüÅÄ¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ï5ÆüÌë¡¢4¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¡£Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤ÎÅèºêÎ¦¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤¬¡¢ºÇ¹â¥¹¥³¥¢195ÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤â¿á¤Èô¤Ö¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¾²ÇÈ¾»Íº¡Ë
