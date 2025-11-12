日本の食文化に根付くウナギに国際社会の関心が集まっている。絶滅を回避しつつ、持続可能な資源管理を実現できるか。世界有数の消費国である日本の責任は重い。

野生動植物の過剰な国際取引を規制するワシントン条約の締約国会議が24日からウズベキスタンで始まる。食用のニホンウナギを含むウナギ全種について、規制対象とすべきだとする欧州連合（EU）などの提案が採決される。

条約事務局も「採択を勧告する」との最終評価を事前に公表しており、規制強化の動きを後押しする。投票国の3分の2以上が賛成すれば、輸出入の手続きが厳しくなる。

日本への影響は避けられないだろう。かば焼きなどで食べる養殖ウナギは、ほとんどが稚魚のシラスウナギから育てられる。稚魚の多くは輸入に頼っており、価格の高騰が予想される。

とりわけ九州は養鰻（ようまん）業が盛んで、鹿児島県は国内最大の生産地だ。採決を控え、関係業界に不安が広がっている。

日本政府は否決を目指す立場だ。中国、台湾、韓国と共同で資源管理に取り組み、水産庁は「十分な資源量を確保しており、国際取引による絶滅の恐れはない」とする。

こうした主張には危うさも伴う。水産庁が根拠とする論文とは別に、国内のニホンウナギが急減しているとの研究結果も発表されている。国際社会で通用する科学的なデータと評価できるのか、再点検する必要がある。

ワシントン条約では規制対象を「付属書」というリストに掲載している。ウナギは現在、ヨーロッパウナギだけが「取引は可能だが輸出国の許可書が必要」となる「付属書2」の対象だ。

条約事務局は、密漁されたヨーロッパウナギをニホンウナギやアメリカウナギと偽って取引する「ロンダリング」が横行しており、全種を「付属書2」にすれば適切に取り締まれると分析する。

日本はシラスウナギの多くを香港から輸入している。その大半は、台湾や中国から密輸されたものだとする指摘がある。以前から問題視されてきたものの改善は進まず、政府や業界が黙認しているとの批判も専門家から出ている。

今回の規制強化の提案は、東アジアの不透明な取引が国際社会から問われていることを意味する。

日本は周辺国と協力して資源管理に実効性を持たせる必要がある。同時に、輸入の適正化を進めて信頼を維持しなければ、食卓からウナギが遠ざかる日も避けられまい。

そもそもウナギの危機は今に始まった問題ではない。ヨーロッパウナギは2009年にワシントン条約の規制対象となった。ニホンウナギも国際自然保護連合（IUCN）が14年に絶滅危惧種に指定している。

原因とされる乱獲や河川環境の悪化への対策にも本腰を入れねばならない。