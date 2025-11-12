八代広域行政事務組合消防本部は11日、筋力トレーニング中に部下へパワーハラスメントをしたり、酒に酔って飲食店員に肘打ち行為をしたりしたとして、男性職員2人を10日付で、それぞれ停職1カ月と戒告の懲戒処分にしたと発表した。同本部が2月に実施したハラスメントアンケートでは「組織内でパワハラが常態化している」などの訴えが寄せられていた。記者会見した幹部は「ハラスメントに対する認識に甘さがあるとの叱責（しっせき）は免れない」と謝罪した。

同本部によると、停職1カ月の男性消防司令補（44）は昨年7月ごろ、筋トレ中にボクシンググローブを装着して30代の男性隊員の肩を殴った。今年5月には同隊員を突き飛ばし、消防車両に接触させ腕に打撲をさせた。弁護士らでつくるハラスメント調査委員会が10月、パワハラ行為を認定した。監督責任を問い、上司5人を厳重注意とした。

戒告となった男性消防士長（35）は今年5月の非番日に市内の飲食店に同僚2人と入店。女性店員にふざけて寸止めで肘打ちする行為を繰り返していたところ、顔を覆っていた店員の手の上から、肘が顔に当たった。店員にけがはなかった。入店するまでに生ビール4杯、芋焼酎5杯、ハイボール3杯を飲んでおり、深酔い状態だったという。

北田浩信次長兼八代消防署長は「危機感を持って重く受け止めたい」と述べ、ハラスメント防止強化や職場内研修を定期的に実施して、再発防止に努めるとした。（古川剛光）