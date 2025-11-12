長崎市の稲佐山展望台と麓をつなぐ「長崎ロープウェイ」の初代ゴンドラが9日、保存されている淵神社（同市淵町）で特別公開された。1959年の開業から35年間にわたって使われたもので、ノーベル文学賞受賞者で同市生まれの英国人作家カズオ・イシグロさん原作の映画に登場するゴンドラのモデルとなった。

ゴンドラは高さ2・25メートル、長さ5メートルの「つる号」で、境内の立ち入り禁止区域に保管されている。“引退”した1995年に、境内にあった幼稚園の遊具として神社側が運営会社から譲り受けた。2021年の閉園によって敷地に置かれたままになっていたところ、今年9月公開の映画「遠い山なみの光」の一場面で登場するゴンドラのモデルになり、県観光連盟から公開を打診されたという。

この日は観光連盟の職員が、観光客や東京、京都などから訪れたイシグロ作品のファンに対し、映画監督がロケハンに来た際のことを紹介した。広島市出身の保育士、安達貴代美さん（58）＝長崎市＝は「35年前に地元の仲間とロープウエーに乗ったと思う。当時の思い出がよみがえった」と話した。（貞松保範）