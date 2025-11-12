食品コンサルティング会社社長で新人の宮沢由彦氏（58）が11日、来年2月投開票の長崎県知事選への立候補を表明した。記者会見での主なやりとりは次の通り。

−前回知事選も出馬した。何を訴えるか。

「今回も無駄な公共事業の典型である石木ダムの見直しだ。大胆に予算をカットして本当に必要なところに充てる。無駄をそいで稼ぎ、県民に還元する」

−九州新幹線西九州（長崎）ルートへの対応は。

「フル規格の新幹線を実現し、長崎と佐賀が互いに栄える機運をつくりたい」

−政党への推薦願は。

「検討はしたが、（推薦を受ければ）政党の言うことを聞く必要がある。しがらみができ、改革ができなくなると考えてやめた」

−前回と同じく保守分裂の構図になりそうだ。

「県民の声がないがしろにされ、政治家だけで県政を決めていると感じる。『また、やってる』としらけているのではないか。県民の声が届く政治にしたい」

−大石賢吾知事の政治資金問題をどう受け止める。

「説明できていない大石氏にも責任があるが、石木ダムなど県民が本当に困っている問題を争点にしたい」

（貞松保範）