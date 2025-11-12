¡¡²­Æì¸©Í¿Æá¹ñÄ®¤Î½»Ì±¤Ë¤è¤ë¡ÖÍ¿Æá¹ñÅç´Ñ¸÷¡¦·ÝÇ½¥Õ¥§¥¢¡×¤¬1¡¢2Æü¡¢º´²ì»Ô¤ÎJRº´²ì±ØÁ°¸òÎ®¹­¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑÍ­»ö¤Ê¤É¤òÁÛÄê¤·¤¿À¯ÉÜ¤Î·×²è¤Ç¡¢²­Æì¡¦ÀèÅç½ôÅç¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆ±Ä®¤Î½»Ì±¤Ïº´²ì¸©Æâ¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æüº¢¤«¤é¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¤ÈÄ®¤Ê¤É¤¬´ë²è¤·¤¿¡£

¡¡¹­¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¤Ç¤Ï2Æü¸áÁ°¡¢Å«¤äÂÀ¸Ý¤Î²»¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ËÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ·Ú¤ä¤«¤ËÍÙ¤ëÅÁÅý·ÝÇ½¡ÖËÀÍÙ¤ê¡×¤Ê¤É¤òÍ¿Æá¹ñ¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤¬ÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ï´ÑµÒ¤â¸ò¤¨¤¿¼êÍÙ¤ê¡Ö¥«¥Á¥ã¡¼¥·¡¼¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¡¢Ä®¤Î¾Ò²ð¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Î©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡Ä®´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¾®ÎæÄ¹Åµ»öÌ³¶ÉÄ¹ÂåÍý¤Ï¡Öº´²ì¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£º£¸å¤â¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊÅÄÃæÁáµª¡Ë