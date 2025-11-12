2006年に福岡市東区であった飲酒運転事故で3人の子を失った大上かおりさん（48）が6日、神埼市の神埼中学校を訪れて佐賀県で初めての講演を行った。事故を機に社会とのつながりまで絶たれ、苦しみながらも再び立ち上がれるようになった思いを吐露。全校生徒ら約500人に向けて「飲酒運転をしない大人になって」と呼びかけた。

事故は、幼い子ども3人を連れてカブトムシ捕りに行った帰り道で起こった。一家5人の乗った車が飲酒運転の車に追突され、海に転落。長男紘彬（ひろあき）ちゃん＝当時（4）と次男倫彬（ともあき）ちゃん＝同（3）、長女紗彬（さあや）ちゃん＝同（1）を失った。

大上さんは「将来を楽しみにしていた大事な宝が、目の前でおぼれて命を落とした」と無念さを語った。小さなひつぎが並んだ葬儀では、その場にいることも耐えられなかったという。それから4人の子に恵まれたが、「事情を知らない人から『何番目の子？』と聞かれるのがつらかった」

大上さんは事故後にうつ病を発症し、誰とも会うことができなくなった。社会から断絶されたような時期が続いたが、事故から10年ほどして転機が訪れる。信頼できる友人に思いを打ち明けたことで、「また社会とつながってもいい」と思えるようになったという。苦しみは今も消えないが、飲酒運転撲滅への思いをつないでいこうと、今夏から講演活動を始めた。

積み重ねた努力、夢や希望、人との縁が一瞬にして絶ちきられる理不尽さ。「家族がどんな苦しい中で生きないといけないのか、再び社会とつながるため、どれほどの悲しみを背負ってやり直さないといけないのか、想像してほしい」。大上さんはいまだゼロにならない飲酒運転に憤りを隠さなかった。

生徒会長の中学3年江越朔輝さんは「周囲の人に今日の講演について話して、飲酒運転がどれほど悪い影響を与えてしまうか伝えたい」と力を込めた。（田中早紀）