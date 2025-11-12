陶都の古い町並みを歩きながら食や器を楽しむ「秋の有田陶磁器まつり」（有田観光協会主催）が20〜24日、佐賀県有田町中心部の内山地区などで開かれる。27の飲食店が季節を感じられる限定ランチを有田焼の器で提供するほか、着物姿に有田焼のアクセサリーを合わせる「着こなしコンテスト」も初めて開催される。

全国から毎年約100万人を集める有田陶器市に対して、ゆっくりと地元の住民や店主と交流し、町の魅力を感じてもらう試み。今年で21回目を迎える。

着こなしコンテストは23日午後1時から、樹齢千年、高さ約30メートルを誇る国指定天然記念物「大公孫樹」近くの特設ステージが会場。日本の伝統衣装と有田焼とのコラボレーション、黄金に色づいたイチョウとのコントラストを観客に楽しんでもらう。コンテスト参加希望者は14日までに同協会に申し込む。

期間中は有田を代表する今右衛門窯や源右衛門窯などで伝統の薪窯焚（まきがまだ）きを日時を決めて公開。有田焼卸団地「アリタセラ」での「茶わん供養・有田のちゃわん祭り」、内山地区の町歩き企画「うちやま百貨店」などの関連イベントもある。

詳細の問い合わせは、同協会＝0955（43）2121。（糸山信）