¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¾¾ËÜÍµ¤¬ÆüËÜÂåÉ½¹ç½É¤ÇËÜ³ÊÅêµå¡¡ÊÑ²½µå¸ò¤¨37µå
¡¡Ìîµå¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬11Æü¡¢µÜºê»Ô¤Î¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¤Ç¹ç½É5ÆüÌÜ¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£15¡¢16Æü¤Î´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÊá¼ê¤òºÂ¤é¤»¤ÆÅêµå¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÎÈèÏ«¤ò¹ÍÎ¸¤µ¤ì¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎ©¤ÁÅê¤²¤·¤¿8Æü¤Î1ÅÙ¤À¤±¡£½é¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÅêµåÎý½¬¤Ç¡¢Ä¾µå¤ÈÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨¤Æ37µå¤òÅê¤¸¤¿¡£¥µ¥¤¥óÅÁÃ£µ¡´ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡×¤ä¡¢Åêµå´Ö¤Î»þ´ÖÀ©¸Â¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¤â»î¤·¡Ö¥¿¥¤¥à¤â¼è¤ì¤ë¤Î¤ÇÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£¡Ê´Ú¹ñÀï¤Ç¤Ï¡Ë¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤¤Åêµå¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Åêµå¤ò¸«¤Ä¤á¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿ôÃÍ¤ò¸«¤¿¤é¡ÊÂåÉ½Áª¼ê¤Ç¤Ï¡Ë°ìÈÖ¥Û¥Ã¥×À®Ê¬¤¬¹â¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ·Ñ¤®¤ÎÃæ¤Ç¤â°ã¤¦¥¿¥¤¥×¡£ËÜÈÖ¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£¡¡¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë
