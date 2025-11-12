¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹ÀïÎÏ³°¤ÎÉÍ¸ýÍÚÂç¤¬°úÂàÉ½ÌÀ¡¡¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò100¡óÂ³¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢¤³¤³¤¬¶èÀÚ¤ê¤«¤Ê¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÍ¸ýÍÚÂçÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬11Æü¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¡ÖºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º´²ì¡¦»°ÍÜ´ð¹â¤«¤é¿ÀÆàÀîÂç¤ò·Ð¤Æ2017Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇDeNA¤ËÆþÃÄ¤·¡¢Æ±Ç¯¤Ë10¾¡¤òµó¤²¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¡£º£Ç¯4·î¤Ë¹ñ»ØÄê¤ÎÆñÉÂ¡¢¶»ÄÇ²«¿§ð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡Ë¹ü²½¾É¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡DeNA¤Ç¤Î8Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»135»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢44¾¡46ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦76¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¯²ù¤¤¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò100¡óÂ³¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢¤³¤³¤¬¶èÀÚ¤ê¤«¤Ê¡£ÃÏ¸µ¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤¤Ìîµå¿ÍÀ¸¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÏÌ¤Äê¤Ç¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¡¡¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë
