元KAT-TUNで俳優で歌手の亀梨和也（39）が11日、自身のインスタグラムを更新し、同じく元KAT-TUNで歌手の赤西仁（41）との2ショットを披露した。

3月31日に解散したKAT―TUNは8日、ZOZOマリンスタジアムでラストライブ「Break the KAT―TUN」を開催。亀梨は「色々あったけれどいい旅だったな 全ての乗組員に感謝っ」「Thank you」とつづり、メンバーの上田竜也、中丸雄一らとのショットも投稿していた。

この日亀梨は「からのIt was a good time」とつづり、赤西との密着ショットを披露した。また、赤西も、会場に足を運んだことを自身のインスタグラムで報告しており、この日「これも忘れてた！！」と亀梨とのショットも披露している。

フォロワーからは「仁亀が令和にみれて本当に幸せ、仁亀しか勝たん」「やばすぎです」「もう嬉しすぎて爆泣きよ」「仁亀ヤバすぎ」「神コンビです」などの声が寄せられていた。

KAT―TUNは2001年に赤西、亀梨、上田、中丸、田口淳之介、田中聖の6人組で結成。10年に赤西、13年に田中、16年に田口がグループを脱退。以降は亀梨、上田、中丸の3人で活動してきた。亀梨はKAT―TUN解散の3月31日に契約満了をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所した。