フランス出身のムレー・ソレン（２３）が、日本でボディメイク大会に初挑戦した理由とは――。

都内の大学院に留学しているソレンは、日本最大級のボディーコンテスト団体「ＦＷＪ」による「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ ＣＬＡＳＳＩＣ」（９月１３日、埼玉・和光市民文化センター）に初出場。ウィメンズビキニオープンクラスＢ（身長１５８センチ以上）で見事３位に輝いた。

トレーニング歴４年目のソレンは、クライミングやテコンドーなど豊富なスポーツ経験がある。筋トレを始めたきっかけについて「きれいな体が欲しいというよりも、強くなりたいという気持ちが強くて始めました。もともと大学生の時に重量挙げ部に入っていたのですが、大学院生になって引退しました。筋トレで何か目標がほしくて、ボディーコンテストに出ようと思いました」と説明した。

自身のアピールポイントは上腕二頭筋と上腕三頭筋だ。ベンチプレスは最大で７０キロ上げるといい、自らの体について「結構、筋肉が付くと思っていますし、体が大きくなるほどうれしいです」と笑顔で語った。

今後も大会出場に意欲を見せる。「今回（初めての）減量で何もわからなくて、筋肉が結構落ちました。しっかり筋肉をつけてもっと体を大きくして、減量をうまくして、また来年出たいと思います」と、さらなる飛躍を誓った。