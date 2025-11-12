ホットケーキ、何をかける？＜回答数 36,925票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第351回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ホットケーキ、何をかける？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:ホットケーキ、何をかける？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
パンケーキ
【材料】（2人分）
薄力粉 100g
ベーキングパウダー 小さじ 1
グラニュー糖 40g
全卵 60g
バニラの粒 1/3本分
塩 ひとつまみ
牛乳 60ml
無塩バター 40g
<仕上げ>
無塩バター 適量
メープルシロップ 適量
【下準備】
1、薄力粉、ベーキングパウダーは合わせて2〜3回振るっておく。
2、無塩バターは小鍋に入れて火にかけ、全体的に濃い茶色になるまで火にかけ、焦がしバターにする。
【作り方】
1、ボウルに全卵、グラニュー糖、バニラの粒、塩を入れ泡立て器ですり混ぜ、牛乳を注ぎ混ぜる。
2、1に粉類を入れて泡立て器でぐるぐる混ぜ、焦がしバターを加え混ぜる。
3、フライパンに分量外の油を薄く敷き、2の生地を流す。大きな泡が出て、焼いている面にこんがり色がついたら裏返す。焼き色がついたら火から外す。
4、＜仕上げ＞の無塩バター、メープルシロップをかけて完成。
(E・レシピ編集部)
