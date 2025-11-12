スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「ホットケーキ、何をかける？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:ホットケーキ、何をかける？

・「ホットケーキ、何をかける？」の結果は…


・1位 … ハチミツ 54%
・2位 バター 34%
・3位 生クリーム 8%
・4位 チョコ 4%

※小数点以下四捨五入

36,925票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

パンケーキ


【材料】（2人分）

薄力粉 100g
ベーキングパウダー 小さじ 1
グラニュー糖 40g
全卵 60g
バニラの粒 1/3本分
塩 ひとつまみ
牛乳 60ml
無塩バター 40g
<仕上げ>
  無塩バター 適量
  メープルシロップ 適量

【下準備】

1、薄力粉、ベーキングパウダーは合わせて2〜3回振るっておく。

2、無塩バターは小鍋に入れて火にかけ、全体的に濃い茶色になるまで火にかけ、焦がしバターにする。

【作り方】

1、ボウルに全卵、グラニュー糖、バニラの粒、塩を入れ泡立て器ですり混ぜ、牛乳を注ぎ混ぜる。



2、1に粉類を入れて泡立て器でぐるぐる混ぜ、焦がしバターを加え混ぜる。



3、フライパンに分量外の油を薄く敷き、2の生地を流す。大きな泡が出て、焼いている面にこんがり色がついたら裏返す。焼き色がついたら火から外す。



4、＜仕上げ＞の無塩バター、メープルシロップをかけて完成。



(E・レシピ編集部)