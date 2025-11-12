日本で暗躍した海外スパイとして、現在も高い知名度を誇るリヒャルト・ゾルゲ。そのゾルゲが東京の巣鴨拘置所で極刑に処されたのは、1944年11月7日のことだった。ゾルゲ自身と事件については研究家たちに話を譲り、ここでは「週刊新潮」が断続的に掲載した関連記事から、「ゾルゲの周辺」に目を向けてみよう。

【写真】花が供えられ…09年プーチン氏来日前の「ゾルゲの墓」 現在はロシア大使館が所有

ゾルゲを自白に追い込んだ男

昭和16（1941）年10月24日午前、東京拘置所。男は大きく息をすると突然立ち上がり、上着を脱いで椅子に投げつけ、両手の拳を震わせながら部屋中を歩きまわり、ドイツ語で喚き散らした。

「いかにも俺はコミュニストだ。ソ連邦のため日本に来てスパイ活動をした。俺は今まで、どこでも一度も負けたことはなかった。しかし今度は負けた。日本の警察に負けた」

リヒャルト・ゾルゲ

リヒャルト・ゾルゲ（46＝当時）が自白した瞬間である。このゾルゲを、取り調べ6日目にして自供に追い込んだのは、警視庁特別高等警察部外事課欧米係の警部補、大橋英雄氏（38＝当時）だった。大橋氏が99歳で死去した2002年6月、当時、「スパイ・ゾルゲ」の公開を控えていた映画監督の篠田正浩氏（2025年3月死去）は、「週刊新潮」に大橋氏の思い出を語っている。

〈「ゾルゲを通じて日本の昭和を描けるのではと長年考えていました。大橋さんは非常に詳細な手記、記録を残しておられた。ゾルゲ逮捕のシーンなどは、大橋さんの記録がなくては正確な描写は不可能でした。臨場感のある記録の正確さと、思いの強さには驚かされました」〉（「週刊新潮」2002年６月20日号「墓碑銘」より）

この映画で大橋氏を演じた菊地康二氏は、大橋氏の99歳を祝う席に駆け付けた。そこでゾルゲの名前を聞いた大橋氏は、様子が一変したという。

〈「表情から声の張りや勢い、すべてがそれまでとは変わり、本当に意気揚々とした感じになって話が止まらない。機関銃のごとく、ゾルゲの書斎に踏み込む話や、証拠品として本や書類を運び出す時の様子などがすらすらと続き、内容や描写も実に細かい。別人のようでした」〉（同）

無線係はなぜ国葬となったのか

大橋氏にかくも鮮烈な印象を残したゾルゲは、1933年から日本での活動を始めた。表向きはドイツ人特派員、裏の任務は情報網の構築である。上海で知り合った日本人記者、元満州鉄道調査部嘱託職員の尾崎秀実（ほつみ）ら協力者の中には、モスクワへの無線係だったドイツ人、マックス・クラウゼンがいた。

ゾルゲとともに逮捕されたクラウゼンは終身刑に。戦後に釈放された後の消息は一時途絶えたが、1979年10月、東ドイツでの国葬が報じられた。その当時、「一度会ってみたかった」と語ったのは、尾崎の異母弟にあたる文芸評論家の尾崎秀樹氏（1999年9月死去）。

〈「クラウゼンは戦後に釈放されると、一時、東京の弁護士宅に身を寄せていたんですが、昭和21年の春ごろ、“ちょっと出かけてくる”といったまま、こつぜんと消息を絶ったんです。アメリカ側がゾルゲ事件を調べ出さないうちに、ということで、ソ連側の関係者の手によって、東ドイツへ帰ったようなんですね」〉（「週刊新潮」1979年10月11日号「墓碑銘」より）

クラウゼンは上海時代からゾルゲと組んでいたが、日本で始めた偽装目的のビジネスで成功してしまった。するとスパイ活動から抜けることを考え、無線係の任務もさぼりがちになったという。秀樹氏が「会ってみたかった」と語った理由はこのあたりにあったようだ。

〈「ゾルゲ事件というと、もっぱら尾崎やゾルゲにばかり焦点が当てられがちですが、クラウゼンの仕事は無線という、下積みの、しかもひどく困難な仕事だったんですね。ゾルゲのような鉄の意志をもった“不屈の闘士”というのではなく、クラウゼンの場合はごく当たり前という感じの人間で、その人間的なところに興味を感じるんですよ」〉（「週刊新潮」1979年10月11日号「墓碑銘」より）

東ドイツに帰国したものの生活は苦しかった。だが1964年10月、ソ連がゾルゲを「祖国の英雄」と認めたため、翌年にはクラウゼンも功労者として受勲。以後はその評価が維持され、ついには国葬となった。

墓前で鳴る「試合開始のゴング」

「祖国の英雄」ゾルゲへの評価は、ソ連がロシアとなっても変わらなかった。それを日本国内で“確認”できる場所は、ゾルゲが眠る多磨霊園（東京・府中）の墓である。

〈「私の知る限り、ほとんど例外なく、彼らは来日翌日に多磨霊園へ来ている。向こうもこっちが監視しているのは承知。そして、我々も墓参しようとしまいと、武官＝GRUだと思っている。こっちの監視も儀式だな。試合開始のゴングがここで鳴るわけだよ（後略）」〉（「週刊新潮」2000年10月5日号）

と、語ったのは当時の公安部OB。時は海自スパイ事件が発生した2000年9月、事件で帰国した武官の後任が来日した頃だ。「GRU」とはロシア連邦軍参謀本部情報総局を指し、その前身はゾルゲがソ連で所属していた組織である。

当時のGRUには、日本に着任する武官は到着翌日にゾルゲの墓参りを行うという〈裏慣習〉があった、と誌面は報じている。ただしこの年は事件の影響もあってか、来日3日後までの墓参は確認されなかった。

無縁仏となっていたゾルゲの遺骨を取り戻し、この墓を建てたのは日本でのゾルゲの妻、石井花子さん（2000年7月1日死去）である。石井さんの姪で養女の弘子さん（2018年死去）によると、ロシア武官は石井さんの下にも訪れていた。

〈「墓参のことは私には分かりませんが、叔母の生前には、武官の方がこの家に3カ月に1度くらいは来てくださっていました。中には奥さんや息子さんを連れてくる方もいらっしゃいましたね」〉（同）

ゾルゲに憧れたプーチン氏

2020年10月末、ゾルゲの墓の所有権はロシア大使館に移った。公安部とロシア武官が“非公式の顔合わせ”をしていた場所は現在、ロシア大使館の公式行事の場となっている。

ロシアではゾルゲ人気が急激に盛り上がっていた。2024年11月に出版された『ゾルゲ事件80年目の真実』（名越武郎著、文春新書）によると、ゾルゲに関する公文書は1991年のソ連崩壊後から公開され、「プーチン体制下で大幅に進んだ」という。「スパイ事件としては異例ともいえる大量の情報公開がなされた」結果、関連書籍が続々と出版された。

となれば、キーマンはプーチン氏だろう。プーチン氏は政権を握った2000年に出版した回想録でKGB入省の動機は「スパイ映画を観たこと」と明かした。そして2020年、68歳の誕生日に行われたインタビューでは、「高校生の頃、ゾルゲのようなスパイになりたかった」とついに“明言”した。

「週刊新潮」は、2009年5月のプーチン氏来日前にも、ロシアの駐在武官や大使、大使館職員ら総勢十数名での墓参が行われたことを報じている。この時も取材に応じた弘子さんは、花子さんの生前に「ロシア大使館の方が遺族年金を届けにうちまでいらしてくださったこともある」と語っていた。

