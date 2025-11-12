12月19日よりPrime Videoにて世界独占配信されるドラマシリーズ『人間標本』のキービジュアルと場面写真、本予告映像が公開された。

本作は、『告白』『母性』『ユートピア』などで知られるベストセラー作家・湊かなえが、デビュー15周年を記念して書き下ろした同名小説をドラマ化するミステリーサスペンス。蝶の研究者である榊史朗教授が、息子・榊至を含む6人の少年たちを「人間標本」にしたと衝撃の告白から始まる物語だ。西島秀俊が主演を務め、本作が現代劇ドラマ初出演となる市川染五郎との初の親子共演が実現。『余命1ヶ月の花嫁』や『月の満ち欠け』の廣木隆一が監督を務め、湊と『母性』以来2度目のタッグを組む。

公開された本予告は、蝶研究の権威である大学教授・榊史朗（西島秀俊）が放つ、「人間標本は私の作品です」という衝撃のひと言から幕を開ける。山の中で発見された六人の美少年の遺体。彼らを殺害し、「人間標本」として世に知らしめた犯行を認め自首した史朗。映像中盤では、これまでベールに包まれていた史朗の息子・至（市川染五郎）のおぞましくも美しい“標本姿”が明らかとなり、動機を迫る刑事に対して、「貴方、やっぱり何も分かってない」と冷笑する史朗の姿が映し出される。

キービジュアルは、本作の美術監修・アートディレクターを務めた清川あさみによる蝶の刺繍が施され、儚げのある表情を浮かべる西島、染五郎演じる榊親子の姿が写し出されている。

あわせて公開された場面写真では、笑顔を見せる至と、どこか固い表情でこちらを見つめる史朗の対照的な親子カットや、美しく儚い標本姿となった至など、本作ならではの耽美な世界観が凝縮されている。

（文＝リアルサウンド映画部）