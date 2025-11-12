

校舎の様子（写真：修猷館高校提供）

「修猷館には生徒同士で教え合う土壌があり、放課後に生徒が数学や物理など解き合っている場面によく出会います」と語る渡邊 康宏教諭

1784年に創立され、241年という歴史を持つ名門校・福岡県立修猷館高校。2025年度の九州大学合格者数は全国トップの136人、そして東京大学12人、京都大学17人と九州地方屈指の実績を誇る。一方でクラブ活動参加率は100％以上（兼部含む）。生徒主体の学校行事と、勉強以外の活動も盛んだ。

教員が1年間にわたって別の教員の授業を受ける、教員が作成する5教科模試を行うなど独自の取り組みが多いが、どのような教育を行っているのか。

あえて難しい授業で生徒の頭に「？」を

―― 福岡藩の藩校として設立された修猷館は、重厚な歴史を持っています。歴史観をつなぐ行事や活動について教えてください。

渡邊康宏・第一学年主任（物理） 毎年入学式の時に、創立時に家老の大音伊織から寄贈された孔子像を紹介します。

1年生は「創志研修（3日間）」の一部で、金子堅太郎（伊藤博文内閣で農商務相、司法相を務め、大日本帝国憲法の制定や日露講和の中心として活躍）などの卒業生の偉業を学び、修猷の歴史に関する教材を通して歴史について理解を深めます。さらに、過去の在校生や先生が寄稿した雑誌「修猷」の記事を読み、生徒たちで感想を共有します。



渡邊 康宏（わたなべ やすひろ）／修猷館高校 第一学年主任（物理）（写真：修猷館高校提供）

―― 25年度は九州大学の合格者が136人と、全国でトップでした。

松隈真一朗・進路部長（化学） 現役合格者は100人で、3桁に上ったのは30年以上ぶりのことです。また現役・浪人あわせて東大は12人、京大は17人合格しました。生徒たちがよくがんばってくれましたね。



松隈真一朗（まつくま しんいちろう）／修猷館高校 進路部長（化学）（写真：修猷館高校提供）

2年から文系・理系に分かれますが、その中には医学部を目指す「医学部進学クラス」、難関国立大を目指す「英数クラス」があります。いずれも成績に関係なく本人の希望です。本校は入試対策よりも、普段の授業を大切にしています。実績は、生徒たちが志高く努力していることに尽きますね。

―― 柱となる授業について、修猷館ならではの特徴は。

渡邊 私は物理担当ですが、授業を通して物理の面白さ、サイエンスの本質を伝えていきたい。修猷館には生徒同士で教え合う土壌があり、放課後に生徒が黒板に向かいながら、数学や物理など解き合っている場面によく出会います。

得意な生徒が先生になって教える、「修猷生講座」も、われわれ教員の知らないところで、勝手に開かれているようです（笑）。自主的にこうした動きがあるのは本校らしいですね。

コロナ禍のときも私たちがオンライン授業のプラットフォームをつくっている間に、卒業生が3年生に授業を行っていましたね。教え合いは、本校の文化だと思います。

松隈 単にわかりやすい授業ではなく、あえて難しい要素をちりばめた授業をすることで、生徒の頭の中にたくさんの「？」をつくるようにしています。生徒たちは疑問に思ったことを調べ、それでもわからなければ放課後に生徒同士で話し合ったり職員室まで質問に来たりしますね。自主的に学ぶ楽しさを感じてほしいと思います。

教員が1年間、別の教員の授業を受ける

―― 質の高い授業を行うために、先生方はどのような工夫をされていますか。

坂本隼也・教務部長（化学） 「年間聴講制度」という、教員が別の教員の授業を生徒と一緒に1年間受けるという、本校独自の取り組みがあります。

毎年2〜3人の教員が実施しています。同じ教科を選ぶ教員もいますし、あえて異なる教科を選ぶ教員もいます。私の担当教科は化学ですが、渡邊先生の物理の授業を受講しました。



坂本隼也（さかもと としや）／修猷館高校 教務部長（化学）（写真：修猷館高校提供）

化学と物理の伝え方の違いや、共通点や結びつきも理解できて、自身の授業をするうえで非常に参考になりました。また、授業を受ける立場である生徒の受け止め方を実感できるのもとてもよかったですね。

渡邊 先生と一緒に授業を受けるのは、生徒にとってもいい刺激になったようです。若い先生だから話しかけやすかったのか、授業の後は、私よりも坂本先生に声をかける生徒が多かったですね（笑）。

松隈 また本校では3年生に対して独自の模試（修猷模試）を、5教科全科目にわたって年に3回催しています。作問をする過程で、とくに若い先生が鍛えられます。

渡邊 職員室は、各学年の教科単位で机が配置されているので、複数人の教員がいる英語・数学・国語の科目だと隣同士、あるいはくるりと椅子を回せば、教科の話ができます。教員同士で、よく教科談義をしています。雑談の中で、「宿題の量はどうしてる？」などのコミュニケーションも取っていますね。

―― 授業のほかにも、教養教育として探究活動などに取り組んでいます。

渡邊 総合的な探究の時間の「課題研究」では、1・2年生が交ざって、似たようなテーマの生徒が集まってグループをつくり、研究を行います。生徒の興味・関心にあわせて気象学や建造物、コミュニケーションなど30種類くらいの講座が開かれます。

生徒が自主的に進め、教員はサポートをします。総合的な探究の時間に調べるので時間も8時間程度と短いのですが、完成させるというよりは研究に対するきっかけになってくれればと考えています。

卒業生が芥川賞受賞、職員や生徒が推し本を紹介

―― 卒業生の鈴木結生氏が、第172回芥川賞を受賞しました。教養教育において読書の推進に注力していますが、そのたまものでしょうか。

坂本 毎朝10分間、朝読書の時間を設けており、できる限り教員も一緒に好きな本を読みます。あとは春と秋の2回、全職員が推し本を紹介しています。教員だけでなく、クラブ活動や生徒会などで活躍した生徒のお勧め本などを紹介することも。

渡邊 図書委員が校内読書会や、他校の図書委員との読書会、年度末にたくさん本を借りた生徒を表彰するなど、毎年さまざまな企画を考えて実践しています。

―― 卒業生との結びつきが強いようですが、どのような交流がありますか。

坂本 キャリア教育の一環として、5月末に卒業生キャリアセミナーを開催しています。卒業して30年を迎えるOBOG、30〜40人くらいが来校し、講師として生徒に講演してもらいます。さまざまな職種の方がおられ、生徒の希望で講座を振り分けます。やはり現場で活躍している社会人の話は説得力がありますね。

また、2年の夏に東大を目指す生徒が東京に出かけて研修を行いますが、当校の卒業生の東大生が、企画を立てたり後輩の面倒を見てくれたりしています。

松隈 医進クラスは毎年30人くらいの生徒が希望するのですが、医療に従事している卒業生が講演をします。命を守る大切さなど、医師としての倫理観も語ってもらっています。

以前は卒業生の協力で、近隣の大学病院で研修を行っていたのですが、コロナ以降途絶えてしまいました。やはり現場を見せると生徒のモチベーションが上がるので、また再開したいと考えています。

生徒が燃える大運動会と大文化祭

坂本 生徒が一番燃えるのは、大運動会と大文化祭ですね。本校は2期制で前期の終わりに大運動会、後期の終わりに大文化祭を行います。



大運動会（写真：修猷館高校提供）

生徒が一丸となって、学校をあげて取り組む行事です。



大文化祭（写真：修猷館高校提供）

応援歌伝承会には同窓会の方に来ていただき、応援歌に対する思いを語ってもらい、一緒に歌います。十里踏破（じゅうりとうは）遠足は、毎年12月に糸島半島約40キロを、1・2年生がひたすら歩くという行事です。

渡邊 アメリカ研修も行っています。全学年で選抜をし、夏休みの前に行くのですが、ただ英語の勉強をするものではありません。国連や日本大使館など海外で活躍している先輩に会いに行き、世界に目を向けてもらう機会としています。

「語る文化」が引き継がれる学校

―― 最後に、修猷館とはどんな学校でしょう。

坂本 勉強、クラブ活動、学校行事のどれにも一生懸命取り組み、人間性を鍛える学校です。兼部も含めるとクラブ活動加入率は100%以上。進学一辺倒ではなく、生徒には、学校行事もクラブ活動も全て一生懸命やるという気骨があります。

松隈 浪人した生徒の割合は46％で、今年に限らず毎年半数近くが浪人します。世の中が現役志向に流れる中で、一浪しても第1志望を崩さないという信念がうれしいですね。

渡邊 修猷館には「語る文化」があります。勉強でも語り合って教えたり教わったりし、行事でもクラブ活動でも生徒たちが話し合い決めていく。

先日3人の卒業生から「新橋の居酒屋で飲みました」と、個人的に電話がありました。一人は東大総長賞を受賞、今は起業家としてとして活躍中、一人はイギリスでミュージカルの勉強、一人はラグビー部OBで日本代表として活動しています。

全く進路の違う3人が、修猷館というつながりで卒業後もこうして出会い、語り合っている。その話題で、職員室が温かな空気に包まれました。修猷館は、そうした人間的な温かさも根づく学校ですね。

（柿崎 明子 ： 教育ライター）