¡ÖÀè¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡×¥Õ¥¸¡¦¾®ß·ÍÛ»Ò¥¢¥Ê¡¢£±£·Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿¡ÈÎ¹¤ÎÁêËÀ¡É¤ÈÊÌ¤ì¡Ö¼ä¤·¤¤¡£¡£µã¤±¤ë¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾®ß·ÍÛ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Î¹¤ÎÁêËÀ¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£¡¡
¡¡¾®ß·¥¢¥Ê¤Ï£±£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ëÎ¹¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¡Ë¤¬£²£°£°£¸Ç¯¤«¤é¤Î£±£·Ç¯´Ö¡¢¤³¤Î»Ò¤ÈÎ¹¤·¤¿¹ñ¤Ï°ìÂÎ²¿¥«¹ñ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡¡£³£²¥«¹ñ¤«¤Ê¡£¡£¡©¤Ä¤¤¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Îµ¢Ï©¤Ç¥¿¥¤¥ä¤¬²õ¤ì¡£¡Êµ¢¤êÆ»¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡Ë°¦Ãå¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¿·¤·¤¤¤ÎÊª¤òÇã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¤Íý¤Ë½Ð¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤·¡¢Ä¾¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¤È¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤é¡£¡£Àè¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Î¹Àè¤ÇÂç¤¤¯ÇËÂ»¤¹¤ëÁ°¤Ë¿·¤·¤¯¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¡¼ä¤·¤¤¡£¡£µã¤±¤ë¡¡¤³¤Î»Ò¤â¼«Âð¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡Ê¼ýÇ¼È¢¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡©¡Ë¼¡¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡ÈÂè£²¤ÎÁêËÀ¡ÉÃµ¤·¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢¡Ö¡ô¤¢¤ó¤ÊÆ»¤ä¤³¤ó¤ÊÆ»¤â¡¡¡ôÂô»³¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¡ô¤à¤·¤í¡¡¡ô¤è¤¯£±£·Ç¯¤â»È¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¡¡ô£±ÈÖ¤Î¥¬¥¿Æ»¤Ï¡¡¡ô¥â¥ó¥µ¥ó¥ß¥Ã¥·¥§¥ë¤Î³¹¤Ç¤Î¡¡¡ô¥Ð¥¹Ää¤Þ¤Ç¤Î¥À¥Ã¥·¥å¡¡¡ôÆîÊÆ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ªÎ±¼éÈÖ¡¡¡ô¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡¡¡ôÎ¹¤ÎÁêËÀ¡¡#¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¡¡¡ô£Á£Ò£É£Ç£Á£Ô£Ï¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤ÊÁêËÀ¤È¤ÎÊÌ¤ì¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¡¼¡¤Ê¤ëÁêËÀ¤È¤Î»þ´Ö¤âÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¥¿¥¤¥ä¤¯¤ó¤â¤¤Ã¤È¡¢ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÖÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö°¦Ãå¤Î¤¢¤ëÊª¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¤§¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£