日本代表は１１日、千葉県内で国際親善試合ガーナ戦（１４日・豊田ス）に向けたトレーニングを行った。初招集のＦＷ後藤啓介（２０）＝シントトロイデン＝は、１９１センチの長身に加え、豊富な運動量が武器で、新たなオプションとなりうる存在。日本人初のＷ杯３大会連続ゴールを達成したＭＦ本田圭佑（３９）をほうふつとさせる金髪の“ケイスケ”が、森保ジャパン生き残りへ挑む。

そびえ立つ長身に鮮やかな金髪。２０歳の新鋭は、立ち姿だけで存在感を放った。この日朝帰国したばかりの後藤は、ピッチでの練習には参加せず、室内調整のみ。練習後に応じた取材では「もっと早く（日本代表に）選ばれたかったですけど、アピールしたい」と初々しさと高揚感を並べた。

潜在能力は十分だ。磐田では１７歳でトップチームでデビューを飾り、１８歳で海外移籍を果たした。今夏には数々の欧州クラブから完全移籍の問い合わせを受けたが、後藤を高く評価するベルギー１部の名門アンデルレヒトは売却しなかった。さらに価値が高まると見込まれている証拠で、成長を促すためにレンタル移籍でシントトロイデンへ渡った。魅力は１９１センチの長身と、サイズからは想像しがたい走力だ。「運動量には自信があります」と語るように、攻守に関わるダイナミックなプレーで、シントトロイデンで今季４ゴール。才能が開花しつつある。

かつて日本代表には１９０センチの平山相太ら大型ＦＷが選出されたが、１９０センチ以上でＷ杯に出場したストライカーはいない。Ｗ杯上位進出には高さと強さがある世界のＤＦたちと互角に渡り合えるＦＷが必須。その可能性を秘める後藤は「足元（の技術が）あって、高くて強い選手になれれば、日本をもう一個先に連れていける存在になれると思う」と自覚も十分だ。

今夏、シントトロイデンへの移籍をきっかけに「何かを変えたい」と金髪にした。トレードマークだった本田をマネしたわけではないが、志は同じように高い。エースの上田を始め、４人のセンターＦＷが選出された中でも「４人目じゃなく、しっかり１番手として試合に出られるように、と思っています」。その言葉にはかつてのエース本田と同じく、強い意志が宿っていた。（金川 誉）

◆日本代表の過去の主な１９０センチ以上のＦＷ

▽ハーフナーマイク 代表ＦＷで歴代最長身の１９４センチ。１１年に初招集され、同年１０月のブラジルＷ杯アジア３次予選のタジキスタン戦で代表初ゴール。通算１８試合４得点

▽平山相太 １９０センチの超大型ＦＷとして国見高時代から脚光を浴び、代表デビュー戦となった１０年１月のアジア杯予選イエメン戦のハットトリック。代表通算４試合３得点。

▽松浦敏夫 日本鋼管でプレーした１９０センチの大型ＦＷで、１９８７年９月１８日・ネパール戦などで得点を決めるなど通算６得点。

◆後藤 啓介（ごとう・けいすけ）２００５年６月３日、静岡・浜松市生まれ。２０歳。カワイ体育教室ＳＣ、磐田Ｕ―１５、同Ｕ―１８を経て、高２の冬にトップ昇格。２３年１１月にベルギー１部アンデルレヒトに期限付き移籍し、２４年１２月に完全移籍。今季は同１部シントトロイデンに期限付きで加入。１９１センチ、７８キロ。