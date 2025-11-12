ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
主な発表はなし
※発言・ニュース
＊ベッセント財務長官
・関税は消費者への課税ではない。
・われわれは住宅購入の危機を継承した。
・住宅ローン金利は大幅な低下を経験。
・米国はバランスシートを活用しアルゼンチンを安定化。
・アルゼンチン向けスワップラインですでに利益を計上。
・アルゼンチン向け信用枠の引き出し額は僅か。
＊ブリーデン英中銀副総裁
・ステーブルコイン規制の緩和は危険。
・英国はステーブルコインで米国とは異なるアプローチが必要。
・新ステーブルコイン規制は過去のストレス事象に根ざしている。
・英国は米国とは異なるリスク群を管理する必要。
・ステーブルコイン保有上限を定める規則案を擁護。
＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長
政府閉鎖の影響で一部の経済データ収集調査が実際には完了していなかったと報告を受けていると述べ、「その月に何が起きたのか、もはや分からない可能性がある」と語った。
