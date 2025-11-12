こっちのけんと、“究極の騙し合いバトル”に緊急参戦！楽しい収録に「休み時間みたい」

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人が、ちょっと奇妙な教育番組の世界で教育ゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

本日11月12日（水）の同番組は、スペシャルゲストにこっちのけんとを迎えて究極の騙し合い？ 新企画「どっちがホラか分かるかな？」に挑む。

出題者は、与えられたテーマに沿って2つの言葉についてプレゼンを行う。

しかし、2つの言葉のうち1つは実際に存在する言葉だが、もう1つは実在しない架空のものの名前（＝ホラ）が書かれている。

たとえばケムリが出題者となった第1問のテーマは「実在するスポーツ」について。ケムリは「クッキングフェンシング」と「チェスボクシング」の2つの言葉についてプレゼンを繰り広げていく。

ひとつは架空のスポーツ、もうひとつは実在スポーツだが、解答者の3人はケムリの嘘を見抜けるのか？

二階堂は「めっちゃぽい！」と感嘆の声を上げ、猪俣は「どっちかが嘘の可能性ある」と見事に混乱させられる。こっちのけんとはケムリの説明の矛盾を突き、揺さぶりをかけるが…はたして勝負の行方は？

続く出題者は二階堂。一見嘘をつくのが苦手そうな二階堂だが、意外にも堂々とプレゼンし…二階堂のターンにも注目だ。

こっちのけんとは「めっちゃ楽しい！仕事なのに休み時間みたい」と収録を楽しんだようで、収録後に次回は告知なしでも来ますとこぼすほどだ。

◆騙された回数が多かった人には罰ゲーム！

猪俣＆こっちのけんとの出題は翌週11月19日（水）に放送。

はたして4人の中で一番ホラがうまかったのは？ そして一番騙され罰ゲームが課されるのは誰なのか？ 2週にわたる騙し合いゲームに注目だ。

番組のラストには、二階堂・猪俣がなぜか床に倒れこみ悶絶するシーンも。2人の身に何が？