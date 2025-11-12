ピン芸人日本一決定戦「R―1グランプリ2025」王者の友田オレ（23）が11日に放送されたテレビ東京「開運!なんでも鑑定団」（火曜後8・54）に出演。持参したお宝の鑑定額に衝撃を受ける場面があった。

ゲスト出演した友田は「親戚総出で探してもらいまして」として、持参したお宝は「南北朝時代に後醍醐天皇に仕えた楠木正成の書」だった。

お宝を見た瞬間、MCの今田耕司は「はい、ニセモノ〜」と指摘してスタジオの笑いを誘った。これに「ねぇ!やめてよ〜」と友田は苦笑い。このお宝を持っていたのは「母のいとこのおじいちゃん」とし「もう呼び方も分からない」と、ぶっちゃけて笑わせた。

今田は「もしかすんの?これ」とお宝をまじまじと見た後、鑑定へと移った。その際に700年前の代物の掛け軸と伝えられ「こんな紙あります?キレイすぎません?」と疑いの目を向けていた。

友田の本人評価額は「50万円で。みんなの期待を込めて」と願った。しかし、査定結果は「500円」だった。金額が確定した瞬間「おい〜」と顔をしかめた友田は「ちょっと待って…ワンコイン!?」と衝撃。お宝を査定した愛知東邦大学客員教授・増田孝氏からは「印刷です」と伝えられた。