2人目の郡司になる！？日本ハム・山県秀内野手が11日、2軍本拠の千葉・鎌ケ谷で自主練習を行った。1年目の今季は自慢の守備で存在感を示したが、さらなる飛躍へ打撃強化にも取り組む。理想に掲げるのは、勝負強い打撃でチームを支えた郡司だ。

「“二遊間を守れる郡司さん”になりたい。期待された成績を残しているし、郡司さん（のような選手）が2人いたら強いと思う」

東京六大学リーグで早大と慶大は永遠のライバル。だが、同じチームなら話は別だ。早大出身の山県は、シーズン中から慶大出身の郡司に打撃の助言を頻繁に求め「師匠」とあがめる。今季3度のサヨナラ打をマークした勝負強さと、本職の捕手以外にも内外野を守る献身性は教科書で「自分も与えられたポジションで何ができるかだと思う。早慶同盟です」と郡司からの刺激を成長につなげる。

機転の利いたコメント力も、郡司から見習いたい部分の一つだ。「ヒーローインタビューでファンが一体になる盛り上げ方はまねしたい。郡司さんの性格が好き。自分がファンだったら郡司さん推しになっていると思う」とぞっこんだ。自身も今季は3度、お立ち台に上がったが「自分は縁の下の力持ちのタイプだけど、やっぱりヒーローになれたらうれしい」とヒーローインタビューで笑いを誘う未来も描く。

10月19日のソフトバンクとのCSファイナルS第5戦で負傷し、縫合した左太腿の抜糸も1日に終え、この日はノックやティー打撃を実施。今季は打率・232、3本塁打としたが、長打力を磨くべく、ウエートトレーニングにも注力しており「打撃も（打率と本塁打で）3割、10本を目指せるように。2桁本塁打を打ちたい」と意欲。人気者の郡司の背中を追い、今オフは打撃に守備に、トークも磨く。（田中 健人）