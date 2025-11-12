「ＰＯＧ２歳馬特選情報（１１日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

◇ ◇

〈栗東〉京王杯２歳Ｓを制したダイヤモンドノット（牡、福永）は、状態に問題がなければ朝日杯ＦＳ（１２月２１日・阪神、芝１６００メートル）へ向かう。８日に京都で新馬勝ちしたコスモレッド（牝、北出）は阪神ＪＦ（１２月１４日・阪神、芝１６００メートル）へ。僚馬でファンタジーＳ７着のメイプルハッピー（牝）も同レースへ向かう。８月に中京の未勝利戦を勝ったカラペルソナ（牝、斉藤崇）は、京都２歳Ｓ（２９日・京都、芝２０００メートル）へ。エーデルワイス賞２着のトウカイマシェリ（牝、高柳大）は、鮫島駿とのコンビで兵庫ジュニアＧＰ（２７日・園田、ダート１４００メートル）へ向かう。なでしこ賞を制したローズカリス（牝、大橋）も同レースへ。鞍上は田口を予定。１０月の京都での新馬戦で、後続を１０馬身突き放す完勝劇を披露したダノンバーボン（牡、池添）は、ポインセチアＳ（１２月２０日・阪神、ダート１８００メートル）へ向かう。デイリー杯２歳Ｓに登録のあるプレダトゥール（牡、北出）は秋明菊賞（２２日・京都、芝１４００メートル）へ。

〈美浦〉１０月の東京で新馬戦Ｖのゴーイントゥスカイ（牡、上原佑）は京都２歳Ｓへ。僚馬で札幌２歳Ｓ７着のオブラプリーマ（牝）は葉牡丹賞（１２月６日・中山、芝２０００メートル）、１０月の東京で未勝利戦を勝ち上がったリゾートアイランド（牡）はひいらぎ賞（１２月２０日・中山、芝１６００メートル）を予定している。