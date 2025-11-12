º£Ç¯¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹15²óÌÜ¡ÖIQ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÇ¯ËöÂç´¶¼Õº×2025¡×12·î29¡¢30Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Á°Ìëº×¤â
¡¡¶å½£¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤ò»ý¤Ä½÷À¤¬¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«¸Ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¶å½£¤«¤éÁ´¹ñ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëIQ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¤½¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖIQ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÇ¯ËöÂç´¶¼Õº×2025¡×¡ÊÊ¡²¬¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥ë¥¹¥«¥é¥¨¥¹¥Ñ¥·¥ª¡Ë¤¬º£Ç¯¤â12·î29¡¢30Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢15²óµÇ°¤Ç½é¤ÎÁ°Æüº×¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£»²²ÃÍ½Äê¤ÎLinQ¡¢HelloYouth¡¢MAGICAL¡¡SPEC¤ÎÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¹ÈÇò¥é¥¤¥Ö¤äÆÃÊÌ´ë²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖIQ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÇ¯ËöÂç´¶¼Õº×2025¡×¤Ïº£Ç¯¡¢15²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢LinQ¡¢HelloYouth¡¢MAGICAL¡¡SPEC¡¢IQ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸¦µæÀ¸¡¢LinQKIDS¤é¤Ç¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÂ´¶ÈÀ¸¥¿¥ì¥ó¥È¤À¡£
¡¡12·î29Æü¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¹ÈÇò¥é¥¤¥Ö¹çÀï¡£IQ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»öÁ°¤Ë¤¯¤¸°ú¤¤Ç¹ÈÇò¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤±¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÂÐ·è¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡¹ÈÇò¥é¥¤¥Ö¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤±é½Ð¤À¡£HelloYouth¤Î³¤·î¤é¤ó¤Ï¡¢LinQ¤ÎÉû¥ê¡¼¥À¡¼¡¦³¤·î¤é¤Ê¤ÎËå¤Ç¡ÖµîÇ¯¤Ï»ÐËå¤Ç°ì½ï¤ÎÇòÁÈ¤Ç¤·¤¿¡£»Ð¤È°áÁõ¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤ê»ä¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò»Ð¤¬¤ä¤Ã¤¿¤ê¡ª¡×¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¹ÈÇò¥Á¡¼¥à¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿ÃÄÄ¹¤ÈÉûÃÄÄ¹¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ±é½Ð¤Î¹½À®¤ä½Ð¤·Êª¤Ê¤É¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¡£ºòÇ¯ÉûÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿LinQ¤ÎÍÂ¼Æî³¤¤Ï¡ÖÃÄÄ¹¤¬¡È¤ª¤¤¹Ô¤¯¤¾¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤é¡ÈÀèÇÚ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡É¤È¤Ê¤ë¤·¡¢¸åÇÚ¤¬ÃÄÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÄÄ¹¡¢ÉûÃÄÄ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¯ËöÂç´¶¼Õº×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤âÉ¬¸«¤À¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤Î12·î30Æü¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤¬Â¾¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£MAGICAL¡¡SPEC¤Î¥ê¡¼¥À¡¼KOTONE¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤â¸åÇÚ¤âÁ´¥°¥ë¡¼¥×¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Á´ÂÎ¤ÎÃç¤¬¿¼¤Þ¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£Ç¯Ëö¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃÄ·ë¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¤ç¤¦12Æü¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¼õÉÕ¡¢°ìÈÌÈÎÇä¤Ï26Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡£½é¤Î¡ÖÁ°Æüº×¡×¤â³«ºÅ¡£Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡£³ÆÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤ä¹ÈÇò¥Á¡¼¥à¤ÎÁÈ¤ßÊ¬¤±¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖIQ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¤Ë¤ÆÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¡£¡¡¡ÊÃë´Ö¡¡Î¤¼Ó¡Ë
¢ãLinQ¢ä¡¡ÃÏ¸µ¡¦¶å½£¤Ëº¬¤¶¤·¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿LinQ¡£·ëÀ®15Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤ÎÈ¯ÁÛ¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¡Èº£¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¡É¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯4·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î15¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Æ2000¿ÍÆ°°÷¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£¿¥Â¿è½Îë¡Ê¤ê¤º¡Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥éÇÛ¤ê¤ò¤·¤ÆÄê´ü¸ø±é¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½ºß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÏÃ¤·¤¿¡£ÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤òÂ³¤±¡¢Ê¡²¬¤Î¥È¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¢ãHelloYouth¢ä¡¡¡Ö»Ï¤Þ¤ëÀÄ½Õ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ë9¿Í¥°¥ë¡¼¥×¡£¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï175R¤ÎISAKICK¡Ê¤¤¤µ¤¤Ã¤¯¡Ë¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¥Á¥Ã¥¯¤Ê·ã¤·¤¤³Ú¶Ê¤¬Ãæ¿´¤À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³¤·î¤é¤ó¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÈè¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤Þ¤¿9·î28Æü¤Ë4´üÀ¸¤Î3¿Í¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢²ÃÆþ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÍ¥´õ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¯¤ÆËèÆü¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·ÂÎÀ©¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢ãMAGICAL¡¡SPEC¢ä¡¡21Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡£º£·î2Æü¤ËMIM¤¬Â´¶È¤·¡¢5¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿ÄÌ¾Î¡È¥Þ¥¸¥¹¤Ú¡É¡£³Ú¶Ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥é¥Ö¥ê¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¡É¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï³«ºÅ¤ÎÅÙ¤Ë¡È¿·¤·¤¤¥Þ¥¸¥¹¥Ú¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡É¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎANNA¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥Þ¥¸¥¹¥Ú¤ò¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¥Þ¥¸¥¹¥Ú¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£